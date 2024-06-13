Жители Днепра жалуются на продавцов ягод, оставляющих горы мусора на проспекте Героев

Несмотря на все риски, жители Днепра охотно покупают товары у уличных продавцов. Клубника, вишня и малина продаються вдоль дорог и во дворах многоэтажек. Однако недобросовестные продавцы оставляют после себя кучу мусора. В частности, жители ж/м Победа уже не в первый раз жалуются на стихийных торговцев, которые не убирают пустые ящики и остатки товара.
На проспекте Героев, 30 торговцы снова после себя оставляют бардак, — говорится в сообщении в Facebook-сообществе «Наша Победа».
Люди говорят, что хоть ягоды вкусные, но убирать после себя надо.
Я вообще считаю что приехали со сундуками торговать то и уехали с ними. Какая бы ягода вкусной ни была, а за собой надо убирать, — отмечает местная жительница.
Днепряне предположили, что продавцы не забрали свои ящики из-за дождя, потому что спешили укрыться от осадков и не успели убрать.
Однако это не в первый раз, когда уличные торговцы оставляют мусор. Неделей раньше, тоже на проспекте Героев, возле АТБ, продавцы оставили свои ящики. Тогда после жалоб местной жительницы, они извинились и убрали после себя. Жители Днепра надеются, что и в этот раз удастся мирно уладить конфликт.
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