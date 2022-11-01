Жители Днепра жалуются на проблемы с «Киевстаром»: что произошло

С самого утра жители Днепра жалуются на проблемы в работе Киевстара.

Жители Днепра в соцсетях сообщают о перебоях в работе мобильного оператора «Киевстар». Люди не могут пополнить свои счета ни через банкинги, ни через приложение.

При попытке пополнить счет через приложение Монобанка выбивает ошибку.

Проблемы также с приложением Киевстара.

Как выяснилось, перебои с Киевстаром по всей Украине. В компании говорят, что знают о проблеме, сбои в работе приложения и оператора произошли в 9:00. Айти-специалисты работают над тем, чтобы решить это.

Отмечается, что звонить можно без проблем.

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