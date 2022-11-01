Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Жители Днепра жалуются на проблемы с «Киевстаром»: что произошло

Сегодня 12:42
просмотров

С самого утра жители Днепра жалуются на проблемы в работе Киевстара.

Новости Днепра про Жители Днепра жалуются на проблемы с

Жители Днепра в соцсетях сообщают о перебоях в работе мобильного оператора «Киевстар». Люди не могут пополнить свои счета ни через банкинги, ни через приложение.

При попытке пополнить счет через приложение Монобанка выбивает ошибку.

Новости Днепра про Жители Днепра жалуются на проблемы с

Поповнення через Монобанк не працює

Проблемы также с приложением Киевстара. 

Новости Днепра про Жители Днепра жалуются на проблемы с

Как выяснилось, перебои с Киевстаром по всей Украине. В компании говорят, что знают о проблеме, сбои в работе приложения и оператора произошли в 9:00. Айти-специалисты работают над тем, чтобы решить это.

Отмечается, что звонить можно без проблем.

Новости Днепра про Жители Днепра жалуются на проблемы с

Читайте также:

Новости Днепра про Жители Днепра жалуются на проблемы с Українська Новости Днепра про Жители Днепра жалуются на проблемы с Русский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Чехия поможет восстановить Днепропетровщину после войны
    Новости Днепра
    Сегодня 10:33
    Чехия поможет восстановить Днепропетровщину после войны

    Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что страна готова поучаствовать в…

    Днепрянам на заметку: “Дия“ начала регистрировать кандидатов на льготную ипотеку под 3%
    Новости Днепра
    Сегодня 10:00
    Днепрянам на заметку: “Дия“ начала регистрировать кандидатов на льготную ипотеку под 3%

    В приложении "Дия" началась регистрация кандидатов на льготное жилищное кредитование.…

    Ночь опять была неспокойной: два района области подверглись атакам
    Новости Днепра
    Сегодня 08:30
    Ночь опять была неспокойной: два района области подверглись атакам

    Никопольщина подверглась нападению. Российские оккупанты нанесли удары по двум населенным…

    Взятка в 20 тысяч: в Кривом Роге мужчина с наркотиками хотев откупиться от полиции
    Новости Днепра
    Сегодня 08:00
    Взятка в 20 тысяч: в Кривом Роге мужчина с наркотиками хотев откупиться от полиции

    В Кривом Роге задержанный мужчина предложил патрульным взятку в 20…

    Последние новости

    Чехия поможет восстановить Днепропетровщину после войны
    Чехия поможет восстановить Днепропетровщину после войны

    Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что страна готова поучаствовать в восстановлении Днепропетровщины после войны.

    Сегодня 10:33
    просмотров
    Днепрянам на заметку: “Дия“ начала регистрировать кандидатов на льготную ипотеку под 3%
    Днепрянам на заметку: “Дия“ начала регистрировать кандидатов на льготную ипотеку под 3%

    В приложении "Дия" началась регистрация кандидатов на льготное жилищное кредитование. Льготная ипотека под 3% "єОселя" доступна даже во время войны. Правда, получить ее сейчас смогут не все, а лишь определенные категории граждан.

    Сегодня 10:00
    просмотров
    Не рискуйте: 9 жителей Днепропетровщины отравились грибами
    Не рискуйте: 9 жителей Днепропетровщины отравились грибами

    Будьте осторожны!

    Сегодня 09:30
    2
    просмотров
    Оккупанты обстреляли более полсотни населенных пунктов, — Генштаб
    Оккупанты обстреляли более полсотни населенных пунктов, — Генштаб

    Оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории, сосредотачивают усилия на сдерживании ВСУ и не прекращают ведение наступательных действий в Бахмутском и Авдеевском направлениях.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    Ночь опять была неспокойной: два района области подверглись атакам
    Ночь опять была неспокойной: два района области подверглись атакам

    Никопольщина подверглась нападению. Российские оккупанты нанесли удары по двум населенным пунктам из тяжелой артиллерии и ракет «Град». Люди невредимы.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    Взятка в 20 тысяч: в Кривом Роге мужчина с наркотиками хотев откупиться от полиции
    Взятка в 20 тысяч: в Кривом Роге мужчина с наркотиками хотев откупиться от полиции

    В Кривом Роге задержанный мужчина предложил патрульным взятку в 20 тысяч гривен за то, чтобы они не привлекали его к уголовной ответственности.

    Сегодня 08:00
    просмотров
    Из-за перебоев со светом в Украине развернут публичные точки Wi-Fi
    Из-за перебоев со светом в Украине развернут публичные точки Wi-Fi

    В ноябре в Украине развернут публичные точки Wi-Fi, которые будут обеспечивать доступ в интернет, несмотря на перебои с электроснабжением.

    Сегодня 07:15
    просмотров
    Не выдержало сердце: погиб 58-летний сержант ВСУ из Днепропетровщине
    Не выдержало сердце: погиб 58-летний сержант ВСУ из Днепропетровщине

    28 октября остановилось сердце сержанта ВСУ из Днепропетровской области Геннадия Лавриненко. Произошло это при исполнении служебных обязанностей. Мужчине навсегда 58-лет. У него остались жена и две дочери.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Привет, ноябрь: сегодня днепрян ждет облачная погода
    Привет, ноябрь: сегодня днепрян ждет облачная погода

    Одевайтесь теплее, друзья!

    Сегодня 06:15
    1
    просмотров
    ВСУ атаковали 14 районов сосредоточения вражеской техники и сбили два вертолета, — Генштаб
    ВСУ атаковали 14 районов сосредоточения вражеской техники и сбили два вертолета, — Генштаб

    Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины атаковали 14 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также сбили два вертолета РФ.

    Вчера 22:00
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх