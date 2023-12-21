Жители Днепра, Запорожья и Закарпатья бежали из Украины на «тюнингованной» пенопластом лодке

Пограничники за минувшие сутки поймали восьмерых мужчин, которые хотели бежать из Украины.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Восьмерых мужчин, которые пытались незаконно пересечь украинскую границу, поймали за прошедшие сутки. Однако им помешали мукачевские пограничники. Четверо из них были задержаны на границе с Венгрией. Правоохранители патрулировали реку, когда заметили неизвестных людей.

Это произошло около трех ночи, когда в тепловизоре военные заметили движение людей в сторону реки Тиса на приграничье с соседней страной. Пограничники отправились в погоню.

Задержанными оказались двое закарпатцев и двое запорожцев, которые взяли с собой надувную лодку, «тюнингованную» пенопластом. Мужчины надеялись, что пенопласт поможет им удержаться на воде, ведь плавсредство, которым они планировали переплывать Тису, не рассчитано на перемещение четырех взрослых мужчин.

Своим «помощникам», личности которых устанавливают оперативники отряда, каждый из правонарушителей должен был заплатить по €2000.

Впоследствии пограничники поймали жителя Ивано-Франковской области, который тоже попытался пересечь границу. Еще трех злоумышленников – закарпатца, дончанина и днепровца, задержали вблизи украинско-румынской границы пограничные наряды.

Теперь всех восьми ждет ответственность. Какой она будет – решит суд.

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