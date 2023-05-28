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Жители Днепра и области призывают ночью не игнорировать тревоги

Сегодня 22:00
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Не игнорируйте тревоги.

В облсовете настоятельно советуют ночью реагировать на сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

Упорно советую ночью реагировать на сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности, — написал у себя в телеграмм-канале глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

Причин Лукашук не называет, но следует прислушаться.

Предварительно, по данным мониторинговых каналов, есть активность стратегической авиации. Вероятно, именно поэтому жителей Днепропетровщины призывают быть осторожными.

Напомним, в ночь на 28 мая в Украину выпустили 59 дрон-камикадзе. По данным воздушных сил, 58 из них удалось сбить.

В Днепропетровской области, кроме Никопольщины, было спокойно.

Заметим, что на этой неделе нашу область атаковали дважды. Во время последнего обстрела погибли четыре человека. Еще более тридцати получили ранения.

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