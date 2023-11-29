Жители Днепра и области могут купить новогоднюю елку в лесхозе: какие цены

В Днепре опубликовали адреса, где будут работать точки продаж елок. В этом году откроют 117 локаций в разных районах города. Впрочем, купить новогоднее дерево можно в лесхозах. Спойлер – обычно это дешевле, чем у других продавцов.
Филиал Восточного лесного офиса анонсировал открытие Новогодних ярмарок. Приобрести сосны можно будет непосредственно в филиалах или по предварительному заказу по номерам телефонов.
Звонить просят в рабочее время: с понедельника по пятницу с 8 утра до 17 вечера.
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Цены зависят от высоты насаждения.⠀
Сосна обычная – от 120 грн до 570 грн;
Сосна крымская – от 180 грн. до 2700 грн.;
Набор хвойных веток – 150 грн.
Звонить — 0972463789
Сосна обычная – от 180 грн до 570 грн;
Сосна крымская – от 210 грн. до 3000 грн.;
Набор хвойных веток – 150 грн.
Звонить — 0504526239
Сосна крымская – от 120 до 600 грн.
Звонить — 0963455461
Сосна крымская – от 240 грн до 1560 грн;
Набор хвойных веток – от 75 до 150 грн.
Звонить — 0503985851
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В филиале «Новомосковский военный лесхоз» реализация новогодних деревьев не проводится.
Рассадники декоративных растений, где можно приобрести елки в горшках. Цены и контакты найдете в выбранных сообщениях на фб-странице Восточного лесного офиса.
В Восточном лесном офисе предупреждают — за срубку деревьев будут наказывать.
Стихийные браконьеры, желающие подготовиться к рождественским праздникам и срубить новогоднее дерево, получат по заслугам. В зависимости от диаметра поврежденного дерева, нарушитель уплатит административный штраф за причиненный экологический ущерб.
За массовую срубку, когда нарушитель нанесет значительный ущерб лесам, предусмотрена даже уголовная ответственность. Если ущерб экологии в двадцать и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан, согласно ст. 246 Уголовного кодекса Украины, и предусматривается наказание и в виде ограничения свободы до 3 лет, от 3 до 5 лет, в случае тяжелых последствий – от 5 до 7 лет.
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