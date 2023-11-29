Жители Днепра и области могут купить новогоднюю елку в лесхозе: какие цены

В Днепре и области начали открывать елочные базары, поэтому в лесхозах также анонсировали начало работы собственных новогодних ярмарок, где можно приобрести праздничное дерево.

В Днепре опубликовали адреса, где будут работать точки продаж елок. В этом году откроют 117 локаций в разных районах города. Впрочем, купить новогоднее дерево можно в лесхозах. Спойлер – обычно это дешевле, чем у других продавцов.

Филиал Восточного лесного офиса анонсировал открытие Новогодних ярмарок. Приобрести сосны можно будет непосредственно в филиалах или по предварительному заказу по номерам телефонов.

Звонить просят в рабочее время: с понедельника по пятницу с 8 утра до 17 вечера.

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Цены зависят от высоты насаждения.⠀

Филиал «Днепровское лесное хозяйство»

Сосна обычная – от 120 грн до 570 грн;

Сосна крымская – от 180 грн. до 2700 грн.;

Набор хвойных веток – 150 грн.

Звонить — 0972463789

Филиал «Новомосковское лесное хозяйство»

Сосна обычная – от 180 грн до 570 грн;

Сосна крымская – от 210 грн. до 3000 грн.;

Набор хвойных веток – 150 грн.

Звонить — 0504526239

Филиал «Петриковское лесное хозяйство»

Сосна крымская – от 120 до 600 грн.

Звонить — 0963455461

Филиал «Запорожское лесное хозяйство»

Сосна крымская – от 240 грн до 1560 грн;

Набор хвойных веток – от 75 до 150 грн.

Звонить — 0503985851

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В филиале «Новомосковский военный лесхоз» реализация новогодних деревьев не проводится.

Рассадники декоративных растений, где можно приобрести елки в горшках. Цены и контакты найдете в выбранных сообщениях на фб-странице Восточного лесного офиса.

За самовольно срубленные елки – наказывают

В Восточном лесном офисе предупреждают — за срубку деревьев будут наказывать.

Стихийные браконьеры, желающие подготовиться к рождественским праздникам и срубить новогоднее дерево, получат по заслугам. В зависимости от диаметра поврежденного дерева, нарушитель уплатит административный штраф за причиненный экологический ущерб.

в лесах – от 599 до 2 709 грн;

в черте города и других населенных пунктов – от 1152 до 1852 грн;

в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда – от 908 до 4132 грн.

За массовую срубку, когда нарушитель нанесет значительный ущерб лесам, предусмотрена даже уголовная ответственность. Если ущерб экологии в двадцать и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан, согласно ст. 246 Уголовного кодекса Украины, и предусматривается наказание и в виде ограничения свободы до 3 лет, от 3 до 5 лет, в случае тяжелых последствий – от 5 до 7 лет.

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