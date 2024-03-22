Жители Днепра уже могут найти образовательные документы в «Дії»: какие именно

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Да, это означает, что больше не нужно искать по ящикам аттестаты и просить маму помочь найти диплом. И не надо волноваться, если выехали за границу и забыли дома диплом, потому что все образовательные документы уже под рукой — в Дії, — написал он.
Теперь в приложении можно найти:
Чтобы документы подтянулись автоматически, надо обновить Дію. Важно, они будут в приложении при условии, что они есть в Единой государственной электронной базе по вопросам образования. Сейчас разработчики работают над тем, чтобы добавить и приложения.
Пользуйтесь образовательными документами, когда поступаете в вуз или устраиваетесь на работу. А Дія продолжает создавать полезные и нужные сервисы, — добавил Федоров.
Здесь вы можете посмотреть, какие документы точно должны быть в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.
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