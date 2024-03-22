Жители Днепра уже могут найти образовательные документы в «Дії»: какие именно

С сегодняшнего дня в "Дії" появились образовательные документы.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Да, это означает, что больше не нужно искать по ящикам аттестаты и просить маму помочь найти диплом. И не надо волноваться, если выехали за границу и забыли дома диплом, потому что все образовательные документы уже под рукой — в Дії, — написал он.

Теперь в приложении можно найти:

Аттестат/свидетельство о базовом общем среднем образовании;

Аттестат/свидетельство о полном общем среднем образовании;

Свидетельство о рабочей квалификации;

Диплом квалифицированного рабочего;

Диплом профессионального младшего бакалавра;

Диплом младшего специалиста;

Диплом младшего бакалавра;

Диплом бакалавра;

Диплом специалиста;

Диплом магистра;

Диплом доктора философии;

Диплом доктора искусства.

Чтобы документы подтянулись автоматически, надо обновить Дію. Важно, они будут в приложении при условии, что они есть в Единой государственной электронной базе по вопросам образования. Сейчас разработчики работают над тем, чтобы добавить и приложения.

Пользуйтесь образовательными документами, когда поступаете в вуз или устраиваетесь на работу. А Дія продолжает создавать полезные и нужные сервисы, — добавил Федоров.

Здесь вы можете посмотреть, какие документы точно должны быть в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

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