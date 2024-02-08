Жители Днепра теперь могут искать укрытия в “Дії”: детали

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
Расширяем функционал Дії. Теперь в приложении в сервисе «Незламність» можно найти интерактивную карту с ближайшим укрытием и сообщить, если оно закрыто, оценить его, оставить отзыв. Отзывы передают в органы местного самоуправления. Если относительно определенного укрытия будут негативные отзывы или оно закрыто, местные власти отреагируют и решат проблему, – сообщил он.
Чтобы воспользоваться услугой, нужно зайти в “Дію”, нажать на окошко «Незламність» и можно искать ближайшее к вам укрытие, прокладывать к нему маршрут!
Также в “Дії” можно будет узнать:
И еще можете скачать укрытия своего региона – на случай, если не будет интернета. Будьте в безопасности, даже если офлайн, – добавил Федоров.
Отметим, укрытия в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях недоступны в “Дії” по соображениям безопасности!
Напомним, ранее мы писали, что в «Дії» появилась карта с «Пунктами незламності»: есть ли там Днепр.
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