Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Жители Днепра теперь могут искать укрытия в “Дії”: детали

Сегодня 16:48
просмотров

В "Дії" появилась новая услуга - карта укрытий и возможность сообщить, если оно закрыто.

Новости Днепра про Жители Днепра теперь могут искать укрытия в “Дії”: детали

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Расширяем функционал Дії. Теперь в приложении в сервисе «Незламність» можно найти интерактивную карту с ближайшим укрытием и сообщить, если оно закрыто, оценить его, оставить отзыв. Отзывы передают в органы местного самоуправления. Если относительно определенного укрытия будут негативные отзывы или оно закрыто, местные власти отреагируют и решат проблему, – сообщил он.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно зайти в “Дію”, нажать на окошко «Незламність» и можно искать ближайшее к вам укрытие, прокладывать к нему маршрут!

Новости Днепра про Жители Днепра теперь могут искать укрытия в “Дії”: детали

Новости Днепра про Жители Днепра теперь могут искать укрытия в “Дії”: детали

Новости Днепра про Жители Днепра теперь могут искать укрытия в “Дії”: детали

Также в “Дії” можно будет узнать:

  • рейтинг укрытия;
  • адрес;
  • сколько людей вмещает;
  • доступ к укрытию;
  • вид;
  • фото. 

И еще можете скачать укрытия своего региона – на случай, если не будет интернета. Будьте в безопасности, даже если офлайн, – добавил Федоров.

Отметим, укрытия в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях недоступны в “Дії” по соображениям безопасности!

Напомним, ранее мы писали, что в «Дії» появилась карта с «Пунктами незламності»: есть ли там Днепр.

Читайте также:

Новости Днепра про Жители Днепра теперь могут искать укрытия в “Дії”: деталиУкраїнська Новости Днепра про Жители Днепра теперь могут искать укрытия в “Дії”: деталиРусский

Автор:


# # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Как жителям Днепра проверить долг за свет, списать его и избежать отключения: алгоритм действий
Новости Днепра
Сегодня 17:28
Как жителям Днепра проверить долг за свет, списать его и избежать отключения: алгоритм действий

Недавно в Украине отменили мораторий на отключение электроэнергии должникам. Его…

В Днепре нуждается в помощи пес Блэк со сломанными лапами, пострадавший от рук людей
Новости Днепра
Сегодня 16:58
В Днепре нуждается в помощи пес Блэк со сломанными лапами, пострадавший от рук людей

В Днепре спасают пса Блэка, у которого сломаны задние лапы.

Вернул к жизни сотни людей: в Днепре внезапно скончался известный врач
Новости Днепра
Сегодня 15:39
Вернул к жизни сотни людей: в Днепре внезапно скончался известный врач

В Днепре ушел из жизни врач Константин Гринь.

В Днепре 137 домов на ж/м Тополь остались без тепла
Новости Днепра
Сегодня 15:11
В Днепре 137 домов на ж/м Тополь остались без тепла

Это касается жителей ж/м Тополь-1, 2, 3!

Последние новости

Прокопали тоннель под водохранилищем в Никополь, чтобы убить заместителя мэра: в РВА прокомментировали слухи
Прокопали тоннель под водохранилищем в Никополь, чтобы убить заместителя мэра: в РВА прокомментировали слухи

После сообщений об убийстве заместителя мэра Никополя Виталия Журавлева появилась странная новость.

Сегодня 17:40
3
просмотров
Как жителям Днепра проверить долг за свет, списать его и избежать отключения: алгоритм действий
Как жителям Днепра проверить долг за свет, списать его и избежать отключения: алгоритм действий

Недавно в Украине отменили мораторий на отключение электроэнергии должникам. Его ввели в феврале 2022 года. Многие потребители пользовались этим и не платили за свет, другие накопили долги потому что платить было нечем.

Сегодня 17:28
4
просмотров
В Кривом Роге прогремел взрыв: официальный комментарий
В Кривом Роге прогремел взрыв: официальный комментарий

Будьте в безопасных местах!

Сегодня 17:23
5
просмотров
В Днепре нуждается в помощи пес Блэк со сломанными лапами, пострадавший от рук людей
В Днепре нуждается в помощи пес Блэк со сломанными лапами, пострадавший от рук людей

В Днепре спасают пса Блэка, у которого сломаны задние лапы.

Сегодня 16:58
2
просмотров
В селе Космач Ивано-Франковской области толпа напала на мать с ребенком: полиция начала уголовное производство
В селе Космач Ивано-Франковской области толпа напала на мать с ребенком: полиция начала уголовное производство

Вчера жительница Ивано-Франковской области Иванна Ванджурак рассказала в сети, что на нее и ее 6-летнюю дочь в селе Космач напала толпа женщин из-за того, что она якобы "наводчица военкома".

Сегодня 16:28
4
просмотров
Вернул к жизни сотни людей: в Днепре внезапно скончался известный врач
Вернул к жизни сотни людей: в Днепре внезапно скончался известный врач

В Днепре ушел из жизни врач Константин Гринь.

Сегодня 15:39
5
просмотров
В Днепре 137 домов на ж/м Тополь остались без тепла
В Днепре 137 домов на ж/м Тополь остались без тепла

Это касается жителей ж/м Тополь-1, 2, 3!

Сегодня 15:11
6
просмотров
Интересные факты про Солнечный в Днепре: микрорайон Лазурный, первые городские 16-ти этажки и фасады-реклама
Интересные факты про Солнечный в Днепре: микрорайон Лазурный, первые городские 16-ти этажки и фасады-реклама

В середине 1970-х годов Днепр начал интенсивно застраиваться. На правом и левом берегу появлялись новые жилмассивы, строилась набережная.  Строительство новых микрорайонов часто шло не по плану: менялись названия, часть домов так и не была возведена.

Сегодня 14:53
5
просмотров
В Никополе убили заместителя городского головы Виталия Журавлева: что о нем известно
В Никополе убили заместителя городского головы Виталия Журавлева: что о нем известно

Виталий Журавлев был заместителем мэра Никополя с 2021 года.

Сегодня 14:34
12
просмотров
В Украине разрешили обменивать рубли
В Украине разрешили обменивать рубли

НБУ разрешил украинцам продать российские и белорусские рубли.

Сегодня 14:30
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх