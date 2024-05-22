Жители Днепра снова смогут невооруженным глазом увидеть парад планет: когда и как смотреть

Вселенная снова порадует нас необычным космическим явлением. В начале июня можно будет увидеть парад планет. Вскоре шесть планет, а именно Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, выстроятся в ряд. Детальнее об этом явлении рассказал Starwalk Space.
Ожидается, что некоторые планеты будут видны невооруженным глазом, но увидеть все шесть космических тел без специального оборудования не получится.
Выравнивание планет, которое в народе также называют парадом – это астрономический термин, используемый для описания события, когда несколько планет одновременно сближаются с одной стороны от Солнца.
В хорошую безоблачную погоду увидеть в небе планеты можно будет рано утром, еще до рассвета, 3 июня.
Однако обратите внимание на то, что высокие строения или горы вблизи вас могут закрыть собой парад планет. Кроме того, невооруженным глазом можно увидеть не все планеты, поэтому лучше иметь телескоп или хотя бы бинокль.
Конечно, без специального оборудования увидеть можно только яркие пятнышки в небе, которые и являются планетами, впрочем, и это явление интересно для созерцания. Самым ярким будет желтоватый Сатурн. Смотреть нужно в сторону созвездия Водолея. За ним сойдут Нептун, который без мощного телескопа, к сожалению, разглядеть не получится, а также Марс, отличающийся красным оттенком.
Без бинокля и телескопа можно будет заметить появившийся на рассвете Юпитер. А вот Меркурий и Уран из-за близкого расположения к Солнцу «спрячутся», поэтому увидеть их смогут только владельцы мощных телескопов.
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