Жители Днепра снова могут в «Дії» изменить место жительства: видеоинструкция

В приложении «Дія» для жителей Днепра снова доступна услуга смены места жительства. Но пока ею могут воспользоваться только женщины, дети и мужчины непризывного возраста.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Услуга предоставляется женщинам, детям и мужчинам непризывного возраста. Для изменения места жительства нужно иметь налоговый номер, ID-карту или загранпаспорт в приложении. Чтобы изменить место жительства ребенка, должны быть совершеннолетним и получить разрешение второго родителя, – отметил Федоров.
Также он сообщил, что команда Минцифры вместе с Министерством обороны работает над восстановлением услуги и для мужчин призывного возраста.
Продолжаем создавать удобные сервисы для украинцев. Дальше – больше, – написал Федоров.
Итак, чтобы сменить место жительства, нужно:
Если вы владелец паспорта-книжки и отвечаете всем условиям? Воспользуйтесь услугой на портале «Дія».
Видеоинструкция:
Читайте также:
Автор:
В Днепре спасали воина, у которого обожжено 90% тела.
Пожалуйста, будьте внимательны на дорогах!
В Индустриальном районе Днепра произошло убийство.
2 августа в США происходил запуск ракеты-носителя, которую частично произвели…
В Днепре спасали воина, у которого обожжено 90% тела.
Пожалуйста, будьте внимательны на дорогах!
Магазин «Чебурашка» был открыт в Днепре в 1980-м году. Находился он Слобожанском проспекте. Продавали в магазине детские вещи и все, что связано с детьми: от игрушек и пеленок до колясок, а также одежду для мам.
В Индустриальном районе Днепра произошло убийство.
Важная информация!
2 августа в США происходил запуск ракеты-носителя, которую частично произвели в Днепре.
Галицкий суд рассмотрел дело молодого человека в Range Rover на днепровских номерах, который слушал Лепса во Львове.
Мужчину искали два дня.
В конце июля Кабинет министров принял постановление, согласно которому ряд жителей страны ко Дню Независимости получат дополнительные денежные выплаты от государства.
Сегодня, 2 августа, в Днепре на Солнечной Набережной (ранее Малиновского) произошла авария.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!