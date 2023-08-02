Жители Днепра снова могут в «Дії» изменить место жительства: видеоинструкция

Эта услуга пока доступна не всем.

В приложении «Дія» для жителей Днепра снова доступна услуга смены места жительства. Но пока ею могут воспользоваться только женщины, дети и мужчины непризывного возраста.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Услуга предоставляется женщинам, детям и мужчинам непризывного возраста. Для изменения места жительства нужно иметь налоговый номер, ID-карту или загранпаспорт в приложении. Чтобы изменить место жительства ребенка, должны быть совершеннолетним и получить разрешение второго родителя, – отметил Федоров.

Также он сообщил, что команда Минцифры вместе с Министерством обороны работает над восстановлением услуги и для мужчин призывного возраста.

Продолжаем создавать удобные сервисы для украинцев. Дальше – больше, – написал Федоров.

Итак, чтобы сменить место жительства, нужно:

быть старше 14 лет или старше 18, если меняете место жительства ребенка;

иметь налоговый номер;

иметь ID-карту или загранпаспорт в «Дії»;

право собственности на жилье должно быть внесено в Реестр недвижимости с 2013 года;

жилье не должно быть в ипотеке.

Если вы владелец паспорта-книжки и отвечаете всем условиям? Воспользуйтесь услугой на портале «Дія».

Видеоинструкция:

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