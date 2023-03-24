Жители Днепра смогут увидеть уникальный парад пяти планет: когда и как смотреть

28 марта после заката Солнца на небе можно будет увидеть пять планет. В одну линию выстроятся Юпитер, Меркурий, Венера, Уран и Марс.
Это довольно редкое явление, ведь в параде планет «примут участие» сразу пять космических тел, которые выровняются в одну линию. Обычно собираются вместе две или три планеты. В последний раз за парадом пяти планет можно было наблюдать в 2016, 2020 и 2022 годах.
Как увидеть парад планет
Увидеть, как Юпитер, Меркурий, Венера, Уран и Марс выстроятся в одну линию можно после заката. Некоторые из планет удастся найти на небе только в течение 45 минут после того, как небесное светило спрячеться за горизонт.
Лучше всего наблюдать за этим в месте, где небо не закрыто высотными постройками или деревьями. Ведь две из пяти планет разместятся близко к линии горизонта. Чтобы хорошо рассмотреть все пять космических тел, нужно найти бинокль или телескоп, но их можно увидеть и без специального оборудования.
28 марта обещают безоблачную погоду, потому как только зайдет солнце, вы сможете увидеть яркие точки, которые и являются планетами.
Это будет выглядеть как-то так:
Легче всего будет найти Венеру – она самая яркая планета на небе. Юпитер и Меркурий будут висеть рядом друг с другом почти у горизонта. Их можно будет наблюдать меньше часа, после чего они уйдут за горизонт. Марс будет отражаться красным светом высоко на небе неподалеку от Луны. Уран придется искать с помощью бинокля или телескопа. Эта планета расположится чуть выше и левее Венеры.
Напомним, в феврале днепряне уже могли наблюдать парад планет. Тогда в ряд выстроились Луна, Юпитер, Венера и Нептун (скрывшийся за горизонтом, поэтому он был плохо виден). А в начале марта случился поцелуй Венеры и Юпитера. Эти две планеты приблизились друг к другу на минимальное расстояние, поэтому казалось, что они «целуются».
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