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  • Жители Днепра смогут невооруженным глазом увидеть метеорный поток Эта-Аквариды: через час будет «падать» до 30 «звезд»

Жители Днепра смогут невооруженным глазом увидеть метеорный поток Эта-Аквариды: через час будет «падать» до 30 «звезд»

Сегодня 14:40
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Жители Днепра смогут увидеть метеорный поток.
Новости Днепра про Жители Днепра смогут невооруженным глазом увидеть метеорный поток Эта-Аквариды: через час будет

фото иллюстративное

Об этом сообщили в планетарии Днепра.

В этом году мы уже наблюдали несколько увлекательных космических явлений, были и парады планет и звездопады. У тех, кто упустил предварительный метеоритный дождь Лириды, есть еще один шанс увидеть интересное астроявление.

В ночь на 6 мая можно увидеть метеорный поток Эта-Аквариды. Он длится с середины апреля до середины мая, но пик приходится именно на середину ночи в эту субботу. По словам специалистов, через час будет падать от 10 до 30 «звезд».

Как смотреть «звездопад» Эта-Аквариды

Радиант η-Акварид находится в созвездии Водолея, поэтому искать падающие звезды нужно в восточной части неба у горизонта. Пик придется на 3 часа ночи/утра 6 мая, как раз перед тем как начнется восход солнца.

Для этого не нужен ни телескоп, ни бинокль, а хорошая погода и внимательность.

Правда, в этом году будет достаточно тяжело наблюдать звездопад, ведь на пик метеорного потока приходится полнолуние. Свет от луны будет препятствовать нормальному наблюдению за астроявлением.

Новости Днепра про Жители Днепра смогут невооруженным глазом увидеть метеорный поток Эта-Аквариды: через час будет

Напомним, этой ночью произойдет еще одно важное астроявление. Вечером 5 мая можно наблюдать лунное затмение.

Раньше мы писали о загадочной вспышке над Киевом, испугавшей украинцев.

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Новости Днепра про Жители Днепра смогут невооруженным глазом увидеть метеорный поток Эта-Аквариды: через час будет Українська Новости Днепра про Жители Днепра смогут невооруженным глазом увидеть метеорный поток Эта-Аквариды: через час будет Русский

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