Жители Днепра смогут невооруженным глазом увидеть метеорный поток Эта-Аквариды: через час будет «падать» до 30 «звезд»

Об этом сообщили в планетарии Днепра.
В этом году мы уже наблюдали несколько увлекательных космических явлений, были и парады планет и звездопады. У тех, кто упустил предварительный метеоритный дождь Лириды, есть еще один шанс увидеть интересное астроявление.
В ночь на 6 мая можно увидеть метеорный поток Эта-Аквариды. Он длится с середины апреля до середины мая, но пик приходится именно на середину ночи в эту субботу. По словам специалистов, через час будет падать от 10 до 30 «звезд».
Радиант η-Акварид находится в созвездии Водолея, поэтому искать падающие звезды нужно в восточной части неба у горизонта. Пик придется на 3 часа ночи/утра 6 мая, как раз перед тем как начнется восход солнца.
Для этого не нужен ни телескоп, ни бинокль, а хорошая погода и внимательность.
Правда, в этом году будет достаточно тяжело наблюдать звездопад, ведь на пик метеорного потока приходится полнолуние. Свет от луны будет препятствовать нормальному наблюдению за астроявлением.
Напомним, этой ночью произойдет еще одно важное астроявление. Вечером 5 мая можно наблюдать лунное затмение.
Раньше мы писали о загадочной вспышке над Киевом, испугавшей украинцев.
Читайте также:
Автор:
В музей в Днепре передали давние артефакты из кургана в…
Комнаты в Днепре сдают в аренду в среднем от 2-3…
В Днепре на Набережной Заводской серьезное ДТП.
Раньше водонапорные башни в Днепре снабжали город водой, но со…
В музей в Днепре передали давние артефакты из кургана в Новоалександровке.
С 5 по 8 мая в Днепре и области объявлен оранжевый уровень опасности.
Комнаты в Днепре сдают в аренду в среднем от 2-3 тыс грн в месяц. Дешевле стоят те, где ремонт был давно, дороже те, где стоит новая мебель и поклеены свежие обои. Также стоимость аренды помещения зависит от месторасположения дома с…
В этом году Днепр заполонили тюльпаны самых разных цветов: оранжевые и белые, красные и фиолетовые, желтые и розовые.
Известному в Днепре культурно-спортивному комплексу "Шинник" недавно исполнилось 50 лет. Переход дворца в собственность территориальной общины позволил уберечь его от упадка.
Житель Днепра организовал схему, с помощью которой за 13 000 долларов США незаконно переправлял через госграницу военнообязанных.
Евгений Пригожин заявил о выходе "вагнеровцев" из Бахмута 10 мая. В ВСУ прокомментировали.
В Днепре на Набережной Заводской серьезное ДТП.
Раньше водонапорные башни в Днепре снабжали город водой, но со временем на смену им пришел подземный водопровод и башни перестали выполнять свою прямую функцию. Некоторые из них были разобраны, разрушены или использовались как ресторан, например, бывшее заведение «Старая башня» на…
В Днепре разоблачили руководителей госпредприятия, присваивавших бюджетные средства.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!