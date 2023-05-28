Жители Днепра пытаются разгадать феномен дешевых яиц

Днепряне ищут "зраду" в низких ценах на яйца.

Цена на куриные яйца была «горячей» медийной темой несколько последних месяцев. Этот продукт безумно рос в цене и перед Пасхой, когда обычно наступает «пик» подорожания, за десяток просили не менее 70 гривен, а некоторые особенно элитные «сорты» стоили под сотню.

Впрочем, Пасху отгуляли и цены на яйца заметно снизились. Сейчас за десяток в среднем просят 50 гривен, а максимальная цена составляет не более 80 гривен.

В сетевых супермаркетах цены на яйца тоже резко упали. Иногда десяток можно взять за 30 гривен. Вот и жители Днепра наткнулись на подозрительно дешевые яйца и пытаются разгадать этот феномен.

Вот такие цены на яйца на райончике появились. Дивное экспертное общество – объясните, что случилось и в чем зрада? — говорится в сообщении в сообществе на Facebook «Райончик».

В комментариях пользователи предполагают, что это сезонное понижение, ведь летом куры начинают активнее нестись, и соответственно яиц больше — цена меньше. Кто-то предполагает, что всему виной уменьшившийся ажиотаж, а кто-то шутит, что птицы вернулись из теплых краев в курятники.

Большинство подтверждает снижение цен и говорит, что подешевели яйца не только в супермаркетах.

«Как помню, летом яйца всегда резко падали в цене.»

«Курники все отремонтировали и куры наконец-то вернулись из теплых стран.»

«Они микроскопические. Нормальные по размеру 50+ грн.»

«Яйца действительно имеют такую цену. Мы вчера купили яйца на рынке за 28,50/1 десяток. В киосках.»

«Это бизнес по-украински, добавляешь 200% к цене, когда товар не продается или плохо продается, уменьшаешь до +100% и все идет как по маслу.»

«То же, что и с солью было, и с гречкой, и с подсолнечным маслом. Вызывают ажиотаж, все гребут, а когда уже нагребся, ставят реальную цену.»

Скорее всего, причина снижения цены на яйца – сезонность и возобновление поголовья, которое в прошлом году уничтожили россияне, когда обстреливали фермы и фабрики.

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