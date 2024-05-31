Жители Днепра пытались захватить рекреационные территории в Закарпатье

Двум днепрянам, попытавшимся захватить рекреационные территории в Закарпатье, сообщили о подозрении.

По данным следствия, 46-летний и 50-летний мужчины из Днепра изготовили поддельный государственный бланк на право собственности земель рекреационного назначения в поселке Ясиня Раховского района, чтобы потом их продать. Далее рейдеры предоставили его сертифицированному инженеру, который внес сведения о праве собственности в реестр и присвоил территории уникальный кадастровый номер. После этого они отправили полный пакет документов на землю государственному регистратору, где их разоблачили.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Закарпатской области.

Днепряне могли нанести ущерб бюджету Ясинянского территориального общества на сумму почти в 6 миллионов гривен.

Жителей Днепра задержали и сообщили им о подозрении. Сейчас они находятся под стражей. Расследование продолжается.

«Следователи Главного управления полиции области собрали все доказательства и сообщили фигурантам о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Речь идет об оконченном покушении на приобретение права собственности на имущество путем обмана (мошенничестве), совершенного по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 УКУ), организации подлога официального документа, совершенного за предварительным сговором группой лиц (ч.3 ст. 358 УКУ) и организации использования заведомо подложного документа (ч.4 ст. 358 УКУ). Подозреваемые находятся под стражей в следственном изоляторе. Расследование по делу продолжается. Готовятся материалы для направления материалов уголовного производства в суд”, — говорится в сообщении полиции.

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