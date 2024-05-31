Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Жители Днепра пытались захватить рекреационные территории в Закарпатье

Сегодня 16:07
просмотров

Двум днепрянам, попытавшимся захватить рекреационные территории в Закарпатье, сообщили о подозрении.

Новости Днепра про Жители Днепра пытались захватить рекреационные территории в Закарпатье

По данным следствия, 46-летний и 50-летний мужчины из Днепра изготовили поддельный государственный бланк на право собственности земель рекреационного назначения в поселке Ясиня Раховского района, чтобы потом их продать. Далее рейдеры предоставили его сертифицированному инженеру, который внес сведения о праве собственности в реестр и присвоил территории уникальный кадастровый номер. После этого они отправили полный пакет документов на землю государственному регистратору, где их разоблачили.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Закарпатской области.

Днепряне могли нанести ущерб бюджету Ясинянского территориального общества на сумму почти в 6 миллионов гривен.

Жителей Днепра задержали и сообщили им о подозрении. Сейчас они находятся под стражей. Расследование продолжается.

«Следователи Главного управления полиции области собрали все доказательства и сообщили фигурантам о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Речь идет об оконченном покушении на приобретение права собственности на имущество путем обмана (мошенничестве), совершенного по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 УКУ), организации подлога официального документа, совершенного за предварительным сговором группой лиц (ч.3 ст. 358 УКУ) и организации использования заведомо подложного документа (ч.4 ст. 358 УКУ). Подозреваемые находятся под стражей в следственном изоляторе. Расследование по делу продолжается. Готовятся материалы для направления материалов уголовного производства в суд”, — говорится в сообщении полиции.

Читайте также:

Новости Днепра про Жители Днепра пытались захватить рекреационные территории в ЗакарпатьеУкраїнська Новости Днепра про Жители Днепра пытались захватить рекреационные территории в ЗакарпатьеРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Где в Днепропетровской области нельзя ловить рыбу
    Новости Днепра
    Сегодня 16:54
    Где в Днепропетровской области нельзя ловить рыбу

    В Днепропетровской области на некоторых местах запрещено ловить рыбу.

    В Днепре зафиксировали появление пыли из Центральной Азии: ухудшилось ли качество воздуха
    Новости Днепра
    Сегодня 16:21
    В Днепре зафиксировали появление пыли из Центральной Азии: ухудшилось ли качество воздуха

    Пыль, пришедшая в Украину из Центральной Азии, немного ухудшила качество…

    Какие нововведения ждут жителей Днепра с 1 июня 2024:  новые тарифы на свет и штрафы за денежный перевод
    Новости Днепра
    Сегодня 15:01
    Какие нововведения ждут жителей Днепра с 1 июня 2024:  новые тарифы на свет и штрафы за денежный перевод

    С завтрашнего дня жителей Днепра ждет сразу несколько нововведений. Возможно,…

    Переніс 6 операцій: у лікарні Дніпра рятують важкопораненого військового
    Новости Днепра
    Сегодня 14:52
    Переніс 6 операцій: у лікарні Дніпра рятують важкопораненого військового

    В больнице Днепра спасают военного, которому обломки вражеского снаряда попали…

    Последние новости

    Где в Днепропетровской области нельзя ловить рыбу
    Где в Днепропетровской области нельзя ловить рыбу

    В Днепропетровской области на некоторых местах запрещено ловить рыбу.

    Сегодня 16:54
    1
    просмотров
    В Днепре зафиксировали появление пыли из Центральной Азии: ухудшилось ли качество воздуха
    В Днепре зафиксировали появление пыли из Центральной Азии: ухудшилось ли качество воздуха

    Пыль, пришедшая в Украину из Центральной Азии, немного ухудшила качество воздуха в Днепре.

    Сегодня 16:21
    3
    просмотров
    Какие нововведения ждут жителей Днепра с 1 июня 2024:  новые тарифы на свет и штрафы за денежный перевод
    Какие нововведения ждут жителей Днепра с 1 июня 2024:  новые тарифы на свет и штрафы за денежный перевод

    С завтрашнего дня жителей Днепра ждет сразу несколько нововведений. Возможно, подорожает электричество, у школьников начинаются каникулы, а старшеклассники уже в этом месяце готовятся сдавать НМТ.

    Сегодня 15:01
    26
    просмотров
    Переніс 6 операцій: у лікарні Дніпра рятують важкопораненого військового
    Переніс 6 операцій: у лікарні Дніпра рятують важкопораненого військового

    В больнице Днепра спасают военного, которому обломки вражеского снаряда попали под бронежилет.

    Сегодня 14:52
    2
    просмотров
    Глава Днепропетровского облсовета рассказал, когда исчезнет угроза обстрелов Никополя
    Глава Днепропетровского облсовета рассказал, когда исчезнет угроза обстрелов Никополя

    Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук рассказал о ситуации в Никопольском районе и когда его могут перестать обстреливать оккупанты.

    Сегодня 14:08
    4
    просмотров
    Наконец-то дома: в Украине состоялся 52-й обмен пленными
    Наконец-то дома: в Украине состоялся 52-й обмен пленными

    Впервые с февраля этого года прошел долгожданный обмен пленными.

    Сегодня 14:03
    1
    просмотров
    В Павлограде вандалы залили деревья в парке ядовитой жидкостью (ВИДЕО)
    В Павлограде вандалы залили деревья в парке ядовитой жидкостью (ВИДЕО)

    В Павлограде на Днепропетровщине вандалы отравляют каштаны.

    Сегодня 13:51
    1
    просмотров
    В Днепре возле оперного театра увидели свинью на поводке
    В Днепре возле оперного театра увидели свинью на поводке

    Некоторые жители Днепра сегодня увидели экзотическое животное прямо в центре города.

    Сегодня 13:27
    7
    просмотров
    В Днепре на Игрене временно перекроют железнодорожный переезд
    В Днепре на Игрене временно перекроют железнодорожный переезд

    В Днепре на несколько дней перекроют железнодорожный переезд в 6 км перегона Игрень – Приднепровск.

    Сегодня 13:13
    4
    просмотров
    США разрешили бить американским оружием по территории РФ, но не повсюду
    США разрешили бить американским оружием по территории РФ, но не повсюду

    Украине разрешили бить по территории РФ американским оружием.

    Сегодня 12:44
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх