Жители Днепра приручили семью диких белочек, которые теперь каждый день обедают у них на балконе (ФОТО)

Жители Днепра приручили целую семью белочек, которые ежедневно наведываются к ним на обед. Горожане соорудили у себя на балконе кормушку сделанную из кокоса и насыпают туда вкусностей для гостей. Этот процесс Ольга и Александр снимают на камеру и выкладывают в свой блог в Instagram под названием «За моим окном» — @behind.my.windows
Горожане дали имена своим пушистым питомцам. На фото ниже Буппи или Булка. Есть еще Джекил, Хайд, Сцикля, Писюнчик, Шестая и Седьмая.
Чаще всего к днепрянам наведывается именно Булка, которая любит камеру и постоянно позирует, когда оказывается на балконе. Белочка уже ручная, поэтому позволяет себя трогать и брать на руки.
Самую смешную часть нашего общения с ней мы называем – «телепать Булкой». Когда она приходит за орешками, то сначала лезет к ладони с грецкими орехами. Они должны быть не только полущены, но и немного измельчены, потому что наша конфетка любит именно такие, – рассказывают днепряне.
Булка довольно своенравна и может поссорить своих «поваров», если дадут ей целый орех.
А когда желудочек с орехами уже полон, есть еще отдельный желудочек для десерта — и Булка переходит к кокосовой калабашке с семенами подсолнечника. Висит вверх сракой, сует голову в кокос, берет семена, отпускает кокос, ест. И вот пока она ест, эта кокосина бьет ей по жбану. Семена Буппи любят, а кокосовые побои нет. И тут приходит на помощь Саша. Он подставляет ладонь под Булчаче пузо, берет ее тушку в охапку, и Булка валяется, как на диване и жрет свой десерт, не выныряя из кокоса, — рассказывают днепряне.
Кроме белочек к горожанам иногда приходят синички, которых тоже вкусно кормят и снимают на камеру.
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