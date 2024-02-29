Жители Днепра обнаружили на огороде боевую часть ракеты

Вчера, 28 февраля, жители Днепра обнаружили на своем огороде боевую часть ракеты С-300. Произошло это в Новокодакском районе на территории частного домовладения.
Специалисты прибыли на место и забрали опасную находку. Позже ее обезвредили за городом на подрывной площадке.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Также чрезвычайное происшествие произошло в Индустриальном районе. Там днепрянин во время проведения земельных работ обнаружил предмет, похожий на устаревший боеприпас АС-100 мм. Взрывоопасный предмет вывезли за пределы города и уничтожили.
Важно: если вы заметили подозрительные предметы, ни в коем случае не трогайте их, а сразу звоните «101» или «102»!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в клумбе нашли хвостовик противотанковой гранаты: комментарий полиции.
Читайте также:
Автор:
Из больницы Днепра исчез пациент.
В Кривом Роге служебная собака помогла раскрыть преступление.
В исторический музей Днепра привезли каменную бабу, которую эвакуировали из…
Работники бюджетной сферы в Украине имеют право на получение материальной…
Из больницы Днепра исчез пациент.
В Кривом Роге служебная собака помогла раскрыть преступление.
Вечная слава Герою!
В исторический музей Днепра привезли каменную бабу, которую эвакуировали из прифронтового поселка в Донецкой области.
Работники бюджетной сферы в Украине имеют право на получение материальной помощи на оздоровление. Выдается она раз в год, перед отпуском.
В судебном заседании мужчина свою вину не признал.
В сети рассказали краткую историю живописного озера в Березановке.
Что стало причиной возгорания - пока неизвестно.
Злоумышленнику уже сообщили о подозрении!
В Днепре пенсионерка потратила 15 тысяч гривен с карты, которую нашла в троллейбусе.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!