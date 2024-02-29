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Жители Днепра обнаружили на огороде боевую часть ракеты

Сегодня 09:23
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Опасную находку обезвредили за городом на подрывной площадке.
Новости Днепра про Жители Днепра обнаружили на огороде боевую часть ракеты

 Фото условное.

Вчера, 28 февраля, жители Днепра обнаружили на своем огороде боевую часть ракеты С-300. Произошло это в Новокодакском районе на территории частного домовладения.

Специалисты прибыли на место и забрали опасную находку. Позже ее обезвредили за городом на подрывной площадке.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Также чрезвычайное происшествие произошло в Индустриальном районе. Там днепрянин во время проведения земельных работ обнаружил предмет, похожий на устаревший боеприпас АС-100 мм. Взрывоопасный предмет вывезли за пределы города и уничтожили.

Важно: если вы заметили подозрительные предметы, ни в коем случае не трогайте их, а сразу звоните «101» или «102»!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в клумбе нашли хвостовик противотанковой гранаты: комментарий полиции.

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