Жители Днепра обнаружили на огороде боевую часть ракеты

Опасную находку обезвредили за городом на подрывной площадке.

Вчера, 28 февраля, жители Днепра обнаружили на своем огороде боевую часть ракеты С-300. Произошло это в Новокодакском районе на территории частного домовладения.

Специалисты прибыли на место и забрали опасную находку. Позже ее обезвредили за городом на подрывной площадке.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Также чрезвычайное происшествие произошло в Индустриальном районе. Там днепрянин во время проведения земельных работ обнаружил предмет, похожий на устаревший боеприпас АС-100 мм. Взрывоопасный предмет вывезли за пределы города и уничтожили.

Важно: если вы заметили подозрительные предметы, ни в коем случае не трогайте их, а сразу звоните «101» или «102»!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в клумбе нашли хвостовик противотанковой гранаты: комментарий полиции.

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