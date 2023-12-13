Жители Днепра могут стать жертвами мошенников, которые от имени «Киевстар» предлагают компенсацию

Так, из-за мощной кибератаки услуги «Киевстар» временно недоступны клиентам. В компании заявили, что абоненты, которые в результате хакерской атаки не могли воспользоваться сервисами компании, обязательно получат компенсацию.
Мошенники решили воспользоваться этим и создали в мессенджерах фейковые боты, с помощью которых они распространяют фишинговые ссылки под предлогом компенсации от «Киевстар». Перейдя по такой ссылке, вы точно не получите компенсацию, а вот потерять собственные деньги или предоставить преступникам конфиденциальную информацию – можете.
Об этом сообщили в департаменте Киберполиции.
Правоохранители призвали не переходить по сомнительным ссылкам, а также посоветовали брать информацию о компенсациях и сроках восстановления из официальных источников:
Отметим, фишинг – это разновидность атаки, которая заключается в том, чтобы обманным путем заставить вас предоставить имя пользователя/пароль, кредитную карту и другую конфиденциальную информацию, выдавая себя за какое-то учреждение или частное лицо в электронном письме или на сайте.
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