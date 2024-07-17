Жители Днепра массово сообщают о проблеме коммуникации с энергокомпаниями ДТЭК и ЦЭК

Вчера, 16 июля, в Днепре были применены экстренные отключения света. Кроме этого, много где возникли дополнительные проблемы. В частности, по некоторым адресам при включении свет появился не во всем доме, или не появился вовсе.
О жалобах горожан сообщили в Громадской раде Днепра.
Такие сообщения поступили, в частности, от жителей таких улиц: Березинская, пр. Богдана Хмельницкого, Владимира Ивасюка, Гидропарковая, Донецкое Шоссе, Кильченская, Комбрига Петрова, пр. Мазепы, Менахем-Мендл Шнеерсона, Мониторная, Набережная Победы, пр. Филиппа Орлы жилые массивы Покровский, Тополь 1, пер. Фестивальный, ул. Юрия Кондратюка.
По словам днепрян, в их домах сутки не было света, где-то его нет до сих пор.
При этом жильцы пострадавших домов, абоненты как ДТЭК, так и ЦЭК сообщают, что во многих случаях не могли сообщить компании о проблеме. Заявку, по их словам, невозможно было оставить ни по телефону, ни на сайте. Сотрудники компании, с которыми удавалось связаться, не всегда были осведомлены о проблеме и утверждали, что свет в этих домах сейчас должен быть.
Далее публикуем прямую речь:
На горячую линию ДТЭК звонили, они ответили, что вообще не должны отключать, но свет ждем до сих пор, – пишет Виктория с улицы Березинской.
Здесь нет света уже больше суток.
Заявку еще вчера ДТЭК оставлял, так никто не приехал, в результате вторых суток без света, — пишет Евгений с проспекта Богдана Хмельницкого.
Проспект Богдана Хмельницкого, без света 22 часов, ЦЭК не принимает заявки, — пишет Ирина.
Гидропарковая, сутки нет света, трубки никто не берет, — пишет Анна.
Донецкое Шоссе, нет светлых суток, до ДТЭК дозвониться и дописаться невозможно, — пишут Сергей и Галина.
Набережная Победы. Проблема в ТП. До ДТЭК дозвониться нереально, жду 40 минут, операторы не отвечают, – пишет Илона.
Филиппа Орлика. Без света с 7 утра вчерашнего дня ДТЭК не отвечает, — пишет Ирина.
Покровский. Обращались на горячую линию ДТЭК, получили ответ, что электроэнергию отключают по графику. А по факту нам уже сутки электричество не включают вообще, – пишет Ирина.
Тополь 1, проблема на ТП. Но дозвониться мы не можем в ДТЭК, там или сбрасывают или трубку не берут, — пишет Неля.
В настоящее время свет по ряду адресов отсутствует уже более суток.
В то же время некоторым все же удается дописаться до поставщиков электроенергии, но ответы представителей ДТЭК людей не удовлетворяют.
Напомним, в Днепре жители двух больших жилмассивов более суток сидят совсем без света.
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