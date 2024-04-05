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Жители Днепра 7 часов не смогут воспользоваться своими картами ПриватБанка

Сегодня 20:44
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ПриватБанк пойдет на техническую паузу.

Новости Днепра про Жители Днепра 7 часов не смогут воспользоваться своими картами ПриватБанка

Государственный «ПриватБанк» ночью 6 апреля с 00:05 и до 07:05 утра, временно приостановит проведение операций с карточками. На «тайм-аут» отправятся банкоматы, терминалы и POS-терминалы банка.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Причина паузы — плановые регламентные работы процессингового центра, чтобы увеличить мощности и безопасности обработки возрастающих объемов операций с платежными картами.

Обычно регламентные работы мы производим в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операции. Если в период проведения работ вы планируете оплаты картами – советуем сделать это заранее или отложить на несколько часов, – говорится в сообщении.

Процессинговый центр «ПриватБанка» ежечасно обрабатывает в среднем от 1,7 млн до 3 млн операций с карточками.

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