Жительницу Никополя от снаряда в квартире спас борщ

Вместо квартиры женщины – огромная черная дыра, но владелица жилища чудом спаслась, рассказала медик Никопольской станции экстренной медицинской помощи Марина Авдиенко.
В четверг, 14 марта, по Никополю прилетели десятки снарядов. Враг применил тяжелую артиллерию и дроны-камикадзе, в результате чего ранения получили по меньшей мере пять человек. Среди пострадавших также 7-летний ребенок.
СИльнее всего изуродовало пятиэтажное здание. Снаряды выбили окна, повредили фасад и разрушили одну из квартир, владелицу которой от смерти спас борщ.
В момент «прилета» женщина пошла готовить борщ, благодаря чему «увернулась» от снаряда, разрушевшего часть квартиры, где до этого находилась владелица дома.
Пожилая женщина, квартира которой повреждена больше всего, через мгновение до взрыва встала с кровати и вышла на кухню варить всемирно известное украинское блюдо. То место, где она отдыхала, полностью разрушено. Счастливая случайность спасла ей не только физическое здоровье, а, возможно, и жизнь. К сожалению, ментальные травмы, нанесенные в результате обстрелов, не заживают никогда, — рассказала Марина Авдиенко.
Медики призывают жителей Днепропетровщины по возможности спускаться в укрытие во время тревог.
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