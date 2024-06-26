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Жительница Кривого Рога крутила себе кудри на волосах в АТБ (ВИДЕО)

Сегодня 19:30
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Жительница Кривого Рога делала прическу в АТБ.

Новости Днепра про Жительница Кривого Рога крутила себе кудри на волосах в АТБ (ВИДЕО)

Девушка принесла плойку из дома и принялась накручивать волосы неподалеку от кассы.

Жители Кривого Рога не теряются в общественных местах, где свет не выключили во время почасовых отключений, и делают все, что им нужно. В частности, в сети появилось видео, где девушка пришла в магазин АТБ со своим стайлером и начала крутить кудри на волосах.

Комментаторы в сети похвалили администрацию магазина, не выгнавшую девушку. Звучат даже предложения того, чтобы в следующий раз прийти в АТБ и нагреть чаю. Люди также рассказали о своем опыте визитов в салоны красоты, где они грели воду, или в супермаркеты, где заряжали свои телефоны.

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