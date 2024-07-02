Жительница Днепропетровщины родила шестого ребенка дома

К родам женщина обычно готовится заранее, но малыши иногда спешат и тогда роды происходят дома или в автомобиле экстренной медицинской помощи! В этот раз роды прошли дома у женщины в присутствии бригады ЭМД, – написали медики.

У многодетной мамы родилась здоровая девочка. Женщину с новорожденным ребенком доставили в родильное отделение Павлоградской городской больницы в удовлетворительном состоянии.

Медики выяснили, что это уже 6 беременность женщины.

По приезду скорой было установлено, что схватки через минуту и ​​начинает прорезываться головка плода. Фельдшер немедленно приготовилась для принятия родов и приняла роды, – рассказала Зайчикова.

Утром 28 июня в поселке Богуслав Павлоградского района у женщины внезапно начались схватки. На место выехала скорая, медики которой принимали домашние роды.

В Днепропетровской области врачи приняли домашние роды у многодетной мамы. Об этом случае рассказала медик Светлана Зайчикова в Facebook.

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