Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Жительница Днепропетровщины родила шестого ребенка дома

Сегодня 16:04
просмотров

Шестого ребенка женщина родила дома.

Новости Днепра про Жительница Днепропетровщины родила шестого ребенка дома

В Днепропетровской области врачи приняли домашние роды у многодетной мамы. Об этом случае рассказала медик Светлана Зайчикова в Facebook.

Утром 28 июня в поселке Богуслав Павлоградского района у женщины внезапно начались схватки. На место выехала скорая, медики которой принимали домашние роды.

По приезду скорой было установлено, что схватки через минуту и ​​начинает прорезываться головка плода. Фельдшер немедленно приготовилась для принятия родов и приняла роды, – рассказала Зайчикова.

Медики выяснили, что это уже 6 беременность женщины.

У многодетной мамы родилась здоровая девочка. Женщину с новорожденным ребенком доставили в родильное отделение Павлоградской городской больницы в удовлетворительном состоянии.

К родам женщина обычно готовится заранее, но малыши иногда спешат и тогда роды происходят дома или в автомобиле экстренной медицинской помощи! В этот раз роды прошли дома у женщины в присутствии бригады ЭМД, – написали медики.

Читайте також:

Новости Днепра про Жительница Днепропетровщины родила шестого ребенка домаУкраїнська Новости Днепра про Жительница Днепропетровщины родила шестого ребенка домаРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Как жителям Днепра оформить субсидию, не выходя из дома: инструкция 2024
    Новости Днепра
    Сегодня 17:34
    Как жителям Днепра оформить субсидию, не выходя из дома: инструкция 2024

    В Украине значительно упростили процесс оформления субсидии. Желающим получать помощь…

    Оккупанты ударили по центру Никополя: погибли две женщины, пострадали 9 человек
    Новости Днепра
    Сегодня 17:05
    Оккупанты ударили по центру Никополя: погибли две женщины, пострадали 9 человек

    Сегодня днем, 2 июля, оккупанты обстреляли центр Никополя.

    Почему в Днепре исчезает связь при отключении света
    Новости Днепра
    Сегодня 16:01
    Почему в Днепре исчезает связь при отключении света

    Мобильные операторы рассказали, почему в Днепре нет связи, когда выключили…

    Выше +39 в Днепре: специалисты дали советы, которые помогут выжить во время аномальной жары
    Новости Днепра
    Сегодня 15:04
    Выше +39 в Днепре: специалисты дали советы, которые помогут выжить во время аномальной жары

    Днепрянам дали советы, как выжить во время адской жары.

    Последние новости

    Как жителям Днепра оформить субсидию, не выходя из дома: инструкция 2024
    Как жителям Днепра оформить субсидию, не выходя из дома: инструкция 2024

    В Украине значительно упростили процесс оформления субсидии. Желающим получать помощь от государства больше не нужно собирать документы или посещать отделения госучреждений для получения субсидии. Теперь достаточно иметь доступ к интернету и цифровую подпись.

    Сегодня 17:34
    0
    просмотров
    Оккупанты ударили по центру Никополя: погибли две женщины, пострадали 9 человек
    Оккупанты ударили по центру Никополя: погибли две женщины, пострадали 9 человек

    Сегодня днем, 2 июля, оккупанты обстреляли центр Никополя.

    Сегодня 17:05
    3
    просмотров
    Почему в Днепре исчезает связь при отключении света
    Почему в Днепре исчезает связь при отключении света

    Мобильные операторы рассказали, почему в Днепре нет связи, когда выключили свет.

    Сегодня 16:01
    4
    просмотров
    Выше +39 в Днепре: специалисты дали советы, которые помогут выжить во время аномальной жары
    Выше +39 в Днепре: специалисты дали советы, которые помогут выжить во время аномальной жары

    Днепрянам дали советы, как выжить во время адской жары.

    Сегодня 15:04
    0
    просмотров
    Война забрала ноги: в Днепре спасают двух тяжелораненых военных
    Война забрала ноги: в Днепре спасают двух тяжелораненых военных

    В Днепре в одной из больниц спасают двух тяжелораненых бойцов, одному из которых оторвало ноги.

    Сегодня 14:51
    3
    просмотров
    Как 50 лет назад в Днепре выглядело кафе «Орбита»: тут мороженое выдавал автомат
    Как 50 лет назад в Днепре выглядело кафе «Орбита»: тут мороженое выдавал автомат

    Более 50 лет назад в Днепре было не так много различных заведений общепита. Они, как и сегодня, делились на кафе и рестораны. У каждого кафе также был свой «профиль». Например, кафе «Орбита» считалась кафе-мороженным, хоть и попробовать там можно было…

    Сегодня 14:41
    5
    просмотров
    В Днепре вандалы разбили тренажеры для животных
    В Днепре вандалы разбили тренажеры для животных

    В Днепре вандалы снова напали на сквер Усачева.

    Сегодня 14:01
    4
    просмотров
    Как в Днепре в июле будет работать ботанический сад
    Как в Днепре в июле будет работать ботанический сад

    В Днепре в июле ботанический сад ДНУ будет работать в обычном режиме.

    Сегодня 13:59
    0
    просмотров
    Повестки будут посылать по почте: когда документ будет считаться врученным
    Повестки будут посылать по почте: когда документ будет считаться врученным

    Украинцы будут получать повестки по почте.

    Сегодня 13:21
    2
    просмотров
    Выходы гранита и поля барбариса: как выглядит необычное место отдыха в получасе езды от Днепра (ФОТО)
    Выходы гранита и поля барбариса: как выглядит необычное место отдыха в получасе езды от Днепра (ФОТО)

    Неподалеку от Днепра находятся дачные поселки и села, где есть выход к большой реке под названием Мокрая Сура. Она протекает по всей территории области и может стать новым необычным местом отдыха для жителей областного центра.

    Сегодня 13:16
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх