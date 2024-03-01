Жительница Днепропетровщины родила дома пятого ребенка

Жительница Криворожского района рожала дома пятого ребенка.

В Криворожском районе фельдшеры «скорой» принимали роды «на дому».

28 февраля в диспетчерскую поступил вызов о женщине, у которой начались схватки. На место отправили бригаду медиков. Приехав на дом к роженице, фельдшеры выяснили, что мать младенца игнорировала предвестники родов и вовремя не обратилась за помощью, поэтому роды пришлось принимать в «полевых условиях».

И нас посетил этот лучик надежды, добра, света в присутствии бригады 407 Криворожской станции ЭМД Днепропетровского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф составе фельдшера Полушкиной И. М. и младшей медицинской сестры Кобыляцкой О.В. в домашних условиях благодаря слаженным действиям медиков родилась девочка. Мать младенца игнорировала предвестники родов и вовремя не обратилась за помощью, несмотря на то, что готовилась стать мамой в пятый раз, — прокомментировала случай медик Надежда Колесник.

Однако благодаря профессиональным действиям медработников роды прошли без осложнений. Девочка и мать госпитализированы в Криворожский перинатальный центр.

На фото одна из фельдшерок вместе с новорожденной девочкой.

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