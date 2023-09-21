Жительница Днепропетровщины подрабатывала у российского военкора

Жительница Днепропетровской области подрабатывала на российских пропагандистов.

Об этом сообщили в прокуратуре Днепропетровской области.

Как сообщили в прокуратуре, жительница Кривого Рога наладила контакт с сотрудником ФСБ. С куратором женщина переписывалась в тайных чатах телеграма, которые затем удаляла.

Информаторка должна была ездить по улицам Кривого Рога и снимать на камеру расположения подразделений ВСУ, Нацгвардии, а также фиксировала результаты прилетов.

После этого женщина посылала фото и скриншоты с геолокацией своему куратору. Эти данные затем использовали при планировании атак. Также она подробно описывала логистические маршруты перемещения военной техники, обозначив линии направления движения.

Кроме того, женщина подрабатывала на администратора пророссийского телеграм-канала, сливая данные о расположении и численности украинских военных в городе и передислокации колонн техники. За это она получала по 100 долларов на карту.

Обвиняемая разоблачена в мае 2023 года. В настоящее время она находится под стражей. Ей инкриминируют государственную измену.

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