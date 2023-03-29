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Жительница Днепра завоевала золото на чемпионате Европы по шашкам

Сегодня 14:34
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Наша гордость!

Новости Днепра про Жительница Днепра завоевала золото на чемпионате Европы по шашкам

В Польше прошел чемпионат Европы по шашкам-100 среди молодежи в возрастной категории до 27 лет.

Воспитанница Днепровской детско-юношеской спортивной школы №9 им. международного гроссмейстера А. С. Мороза Вера Попруга завоевала золото в составе сборной команды Украины.

Об этом сообщает Днепровский городской совет.

Поздравляем девушку и желаем ей новых побед!

Новости Днепра про Жительница Днепра завоевала золото на чемпионате Европы по шашкам

Напомним, ранее мы писали, что днепрянин Михаил Кохан стал победителем Кубка Европы по метанию.

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