Жительница Днепра завоевала золото на чемпионате Европы по шашкам

Напомним, ранее мы писали, что днепрянин Михаил Кохан стал победителем Кубка Европы по метанию.

Воспитанница Днепровской детско-юношеской спортивной школы №9 им. международного гроссмейстера А. С. Мороза Вера Попруга завоевала золото в составе сборной команды Украины.

В Польше прошел чемпионат Европы по шашкам-100 среди молодежи в возрастной категории до 27 лет.

Каждая улица и проспект Днепра имеет свою историю, они так…

«Отец» хрущевок и автор самого длинного дома на центральном проспекте: какие здания проектировал в Днепре архитектор Щербаков Каждая улица и проспект Днепра имеет свою историю, они так непохожи друг на друга в архитектурном плане и сложно представить, что их мог проектировать один и тот же зодчий. Но тем не менее так бывает. Самый длинный дом на проспекте… просмотров

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