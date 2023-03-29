Жительница Днепра завоевала золото на чемпионате Европы по шашкам

В Польше прошел чемпионат Европы по шашкам-100 среди молодежи в возрастной категории до 27 лет.
Воспитанница Днепровской детско-юношеской спортивной школы №9 им. международного гроссмейстера А. С. Мороза Вера Попруга завоевала золото в составе сборной команды Украины.
Об этом сообщает Днепровский городской совет.
Поздравляем девушку и желаем ей новых побед!
Напомним, ранее мы писали, что днепрянин Михаил Кохан стал победителем Кубка Европы по метанию.
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