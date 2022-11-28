Жительница Днепра заложила окна русскими книгами, чтобы защититься от обломков

Днепрянка нашла новое предназначение для русскоязычных книг.

Днепрянка Татьяна пережила субботний обстрел Днепра. В ее доме взрывной волной вынесло два окна. Что интересно, раньше она заложила их книгами на русском языке, чтобы те защитили от обломков, пише Суспільне.

Татьяна рассказала, что украинскую литературу отнесла в местную библиотеку еще весной, хотела сдать и русские книги, но там их не захотели брать. Поэтому женщина решила использовать их в качестве защиты от обломков на случай обстрела.

Я их связывала, они лежали-лежали, а потом думаю: вдруг будет падать что-нибудь, не дай Бог, а я тут сплю. Так хоть стекло будут сдерживать, а потом смотрю – русские, говорю: «Ну вот, гади, вы нас обстреливаете, теперь вы и защищайте». Украинские же ни одной книги сюда не положу, – рассказала Татьяна.

26 ноября во время ракетных обстрелов Днепра женщина была дома. Татьяна рассказала, что шла делать чай, услышав звук взрыва. Стекло вылетело, а входная дверь заклинила. Поэтому выбираться из дома пришлось через выбитое окно.

Сейчас друзья сына Татьяны забивают окна фанерой. Новые женщины пока ставить не хочет, думает перезимовать так.

Напомним, 26 ноября Днепр дважды обстреляли российскими ракетами. В результате первого обстрела пострадали 13 человек, разрушены 7 частных домов. Вторая ракета прилетела на складские помещения в Самарском районе. Спасатели больше суток проводили поисковую операцию. К сожалению, есть погибший. Из-под завалов вытащили тело 37-летнего мужчины.

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