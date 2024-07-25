Жительница Днепра вывела на прогулку голубя на поводке (ВИДЕО)

Прогулки с домашними питомцами выходят на новый уровень.

В одном из дворов жители города заметили женщину, которая ходила вместе с ручным голубем. Специфический домашний любимец был на поводке, который его хозяйка крепко держала в руке, чтобы птица не убежала.

Голуби, хотя и одомашнены людьми птицы, однако обычно свободны в своих передвижениях. Но этой птице не повезло или повезло, ведь искать себе обед, как другие пернатые, ему не нужно.

На видео видно, что и голубь, и его хозяйка выглядят счастливыми.

В сети неоднозначно отреагировали на этот курьез. Кто-то считает, что одомашнивать птицу, привыкшую жить на свободе, это жестоко. А вот остальные горожане уверены, что в этом нет ничего удивительного, ведь люди приручают собак, кошек и попугаев, поэтому голубь тоже может стать домашним любимцем.

Напомним, ранее в Днепре видели бабушку, которая выгуливала гуся в тапочках.

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