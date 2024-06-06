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  • Жительница Днепра самостоятельно обустроила зеленую зону на месте снесенного «ларька»

Жительница Днепра самостоятельно обустроила зеленую зону на месте снесенного «ларька»

Сегодня 13:08
просмотров

В Днепре вместо снесенного киоска появилась зелёная зона.

Новости Днепра про Жительница Днепра самостоятельно обустроила зеленую зону на месте снесенного

На проспекте Поля у дома №56 был торговый павильон. Киоск недавно демонтировали, поэтому на этом месте образовался заброшенный пустырь.

Местная жительница Елена решила обустроить здесь цветник, чтобы земля не «гуляла». Деталями поделился горожанин Евгений.

На этом месте стоял торговый сарай, его снесли, образовался пустырь (проспект Поля, 56, возле бывшего автомагазина «Вираж». С этим не могла смириться Елена, домохозяйка, жена отставного военного», — рассказал Евгений.

Более трех месяцев женщина разгребала старый кирпич, выносила мусор и других хлам, оставшийся под киоском.

Теперь здесь растут цветы.

Новости Днепра про Жительница Днепра самостоятельно обустроила зеленую зону на месте снесенного

Новости Днепра про Жительница Днепра самостоятельно обустроила зеленую зону на месте снесенного

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