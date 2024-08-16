Жителей города, расположенного на границе с Днепропетровщиной, призвали эвакуироваться

Жителей Покровска и Покровской общины призвали эвакуироваться.

По словам начальника Покровской городской военной администрации Сергея Добряка, оккупанты находятся в 10 км от окрестностей Покровска. Он также добавил, что ситуация ухудшается и призвал жителей эвакуироваться.

Об этом начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк сообщил в видеообращении.

«Только чуть больше 10 километров от окрестностей города Покровск. Мы видим все те обстрелы, которые были по нашему обществу и городу, враг цинично бьет либо критическую инфраструктуру, либо частную, либо жилую. Погибают люди. Призываем всех жителей Покровской общины не медлить с принятием решения об эвакуации. Враг продвигается быстрыми темпами, времени собрать личные вещи и уехать в более безопасные регионы с каждым днем ​​все меньше. Эвакуация – это единственный шанс спасти себя и своих близких!», – отметил Сергей Добряк.

Покровск находится в 189 км от Днепра и в 31 км от границы с Днепропетровщиной.

На сайте Покровской ОВА опубликовали номера, куда можно обратиться по эвакуации:

контактный центр Покровской МВА: 0800300101;

волонтеры БФ «Восток SOS»: эвакуация с детьми, тяжелобольными и маломобильными лицами с расселением, с домашними питомцами: 0800332614 с понедельника по субботу с 08.00 до 18.00;

волонтеры ОО «Подснежник» для сопровождения тяжелобольных с медицинским персоналом: 0932022232 и 0964041034.

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