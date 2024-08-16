Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Жителей города, расположенного на границе с Днепропетровщиной, призвали эвакуироваться

Жителей города, расположенного на границе с Днепропетровщиной, призвали эвакуироваться

Сегодня 11:28
просмотров

Жителей Покровска и Покровской общины призвали эвакуироваться.

Новости Днепра про Жителей города, расположенного на границе с Днепропетровщиной, призвали эвакуироваться

По словам начальника Покровской городской военной администрации Сергея Добряка, оккупанты находятся в 10 км от окрестностей Покровска. Он также добавил, что ситуация ухудшается и призвал жителей эвакуироваться.

Об этом начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк сообщил в видеообращении.

«Только чуть больше 10 километров от окрестностей города Покровск. Мы видим все те обстрелы, которые были по нашему обществу и городу, враг цинично бьет либо критическую инфраструктуру, либо частную, либо жилую. Погибают люди. Призываем всех жителей Покровской общины не медлить с принятием решения об эвакуации. Враг продвигается быстрыми темпами, времени собрать личные вещи и уехать в более безопасные регионы с каждым днем ​​все меньше. Эвакуация – это единственный шанс спасти себя и своих близких!», – отметил Сергей Добряк.

Покровск находится в 189 км от Днепра и в 31 км от границы с Днепропетровщиной.

На сайте Покровской ОВА опубликовали номера, куда можно обратиться по эвакуации:

  • контактный центр Покровской МВА: 0800300101;
  • волонтеры БФ «Восток SOS»: эвакуация с детьми, тяжелобольными и маломобильными лицами с расселением, с домашними питомцами: 0800332614 с понедельника по субботу с 08.00 до 18.00;
  • волонтеры ОО «Подснежник» для сопровождения тяжелобольных с медицинским персоналом: 0932022232 и 0964041034.

Читайте также:

Новости Днепра про Жителей города, расположенного на границе с Днепропетровщиной, призвали эвакуироватьсяУкраїнська Новости Днепра про Жителей города, расположенного на границе с Днепропетровщиной, призвали эвакуироватьсяРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре 16 августа раздался взрыв: что известно
    Новости Днепра
    Сегодня 11:08
    В Днепре 16 августа раздался взрыв: что известно

    Жители Днепра услышали взрыв.

    В 50 раз ядовитее тарантула: на Днепропетровщине заметили опасного паука (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 09:30
    В 50 раз ядовитее тарантула: на Днепропетровщине заметили опасного паука (ФОТО)

    В Днепропетровской области снова заметили ядовитого паука.

    В Днепре на Красном Камне мужчина выпал из окна: комментарий полиции
    Новости Днепра
    Сегодня 08:37
    В Днепре на Красном Камне мужчина выпал из окна: комментарий полиции

    В жилом микрорайоне Красный Камень в Днепре мужчина выпал из…

    На Днепропетровщине снова прогремит взрыв: где и когда
    Новости Днепра
    Сегодня 08:09
    На Днепропетровщине снова прогремит взрыв: где и когда

    Жителей Кривого Рога призывают не беспокоиться.

    Последние новости

    В Днепре 16 августа раздался взрыв: что известно
    В Днепре 16 августа раздался взрыв: что известно

    Жители Днепра услышали взрыв.

    Сегодня 11:08
    4
    просмотров
    В 50 раз ядовитее тарантула: на Днепропетровщине заметили опасного паука (ФОТО)
    В 50 раз ядовитее тарантула: на Днепропетровщине заметили опасного паука (ФОТО)

    В Днепропетровской области снова заметили ядовитого паука.

    Сегодня 09:30
    3
    просмотров
    В Днепре на Красном Камне мужчина выпал из окна: комментарий полиции
    В Днепре на Красном Камне мужчина выпал из окна: комментарий полиции

    В жилом микрорайоне Красный Камень в Днепре мужчина выпал из окна.

    Сегодня 08:37
    3
    просмотров
    На Днепропетровщине снова прогремит взрыв: где и когда
    На Днепропетровщине снова прогремит взрыв: где и когда

    Жителей Кривого Рога призывают не беспокоиться.

    Сегодня 08:09
    4
    просмотров
    Жалобы на загрязненный воздух в Днепре: металлургический завод приступил к экологической модернизации
    Жалобы на загрязненный воздух в Днепре: металлургический завод приступил к экологической модернизации

    В Днепре приступили к работе по экологической модернизации металлургического завода.

    Сегодня 07:42
    2
    просмотров
    В Кривом Роге бродила по улице 7-летняя девочка со своим годовалым братом
    В Кривом Роге бродила по улице 7-летняя девочка со своим годовалым братом

    В Кривом Роге заметили малолетних детей, которые ходили по улице без родителей.

    Сегодня 07:01
    5
    просмотров
    Погода на 16 августа: в Днепре будет ясно и солнечно
    Погода на 16 августа: в Днепре будет ясно и солнечно

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    1
    просмотров
    Билеты на поезда, которые едут через Днепр, могут подорожать
    Билеты на поезда, которые едут через Днепр, могут подорожать

    Стоимость ж/д билетов может возрасти.

    Вчера 21:58
    4
    просмотров
    Полная отмена графиков отключений для громад Днепропетровщины: как будут определять у кого свет будет всегда
    Полная отмена графиков отключений для громад Днепропетровщины: как будут определять у кого свет будет всегда

    В облсовете разъяснили, кому в Днепропетровской области во время последующих отключений не будут выключать свет.

    Вчера 21:32
    1
    просмотров
    В Днепре на левом берегу собрались огромные очереди в бюветы с водой (ФОТО)
    В Днепре на левом берегу собрались огромные очереди в бюветы с водой (ФОТО)

    В бюветы на левом берегу собрались огромные очереди.

    Вчера 20:49
    5
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх