Жителей города, расположенного на границе с Днепропетровщиной, призвали эвакуироваться

По словам начальника Покровской городской военной администрации Сергея Добряка, оккупанты находятся в 10 км от окрестностей Покровска. Он также добавил, что ситуация ухудшается и призвал жителей эвакуироваться.
Об этом начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк сообщил в видеообращении.
«Только чуть больше 10 километров от окрестностей города Покровск. Мы видим все те обстрелы, которые были по нашему обществу и городу, враг цинично бьет либо критическую инфраструктуру, либо частную, либо жилую. Погибают люди. Призываем всех жителей Покровской общины не медлить с принятием решения об эвакуации. Враг продвигается быстрыми темпами, времени собрать личные вещи и уехать в более безопасные регионы с каждым днем все меньше. Эвакуация – это единственный шанс спасти себя и своих близких!», – отметил Сергей Добряк.
Покровск находится в 189 км от Днепра и в 31 км от границы с Днепропетровщиной.
На сайте Покровской ОВА опубликовали номера, куда можно обратиться по эвакуации:
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