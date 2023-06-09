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Жителей Днепра и области пугают вспышкой «холеры»: есть ли угроза

Сегодня 14:48
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Жителей области пугают холерой.

Новости Днепра про Жителей Днепра и области пугают вспышкой

На фоне проблем с Каховским водохранилищем, стремительно мелеющим после подрыва россиянами ГЭС, в сети начали распространять панические сообщения. Соцсети и мессенджеры завалены сообщениями о том, что в Украине, а в частности в регионах, которые находятся на Днепре, есть угроза вспышки холеры.

В тексте сообщения говорится, что какой-то неизвестный врач предупреждает о холерной палочке и призывает мыть овощи в кипяченой воде и не пользоваться водой из-под крана. Причина очень странная. По словам неназванного «источника» выше по течению рек, впадающих в Днепр, будто бы куча разлагающихся трупов.

На это отреагировали в Совете обороны Кривого Рога.

Криворожцы, не реагировать на панические вбросы!
У нас НЕТ БСМП.
У нас НЕТ холеры.
Очень похоже на русскую и псятину, – написал Александр Вилкул.

Новости Днепра про Жителей Днепра и области пугают вспышкой

Текст всюду одинаков. Вероятно, его сначала начали разгонять боты, а потом люди поддались панике и стали разбрасывать это сообщение по чатикам. Не ведитесь. Холеры нет, а если будет угроза, вас предупредят.

Новости Днепра про Жителей Днепра и области пугают вспышкой

В Днепре холеры нет

Ранее в Днепроводоканале сообщили, что следят за качеством воды из-под крана. И по состоянию на сегодня, все в норме. Ранее в Минздраве предупреждали об угрозе инфекционных заболеваний и призывали не покупать рыбу на стихийных рынках. Ведь недобросовестные рыбаки могли собрать карасей, оставшихся на дне Каховского моря, после того, как водохранилище начало мелеть.

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