Жителей Днепра и области предупреждают о чрезвычайной опасности: продлится с 8 по 10 апреля

Напомним, ранее мы писали, что сегодня в Днепре масштабное отключение света (АДРЕСА).

Пожалуйста, будьте осторожны с огнем, не сжигайте мусор и сухостой!

8 апреля: Малооблачно. Без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 5-10°C, днем 20-25°C; по городу ночью 8-10°C, днем 22-24°C.

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии предупреждают: в период с 8 по 10 апреля на территории Днепропетровской области ожидается высокая (IV класса), местами чрезвычайная (V класса) пожарная опасность.

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