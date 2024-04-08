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Жителей Днепра и области предупреждают о чрезвычайной опасности: продлится с 8 по 10 апреля

Сегодня 08:00
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Пожалуйста, будьте осторожны с огнем!

Новости Днепра про Жителей Днепра и области предупреждают о чрезвычайной опасности: продлится с 8 по 10 апреля

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии предупреждают: в период с 8 по 10 апреля на территории Днепропетровской области ожидается высокая (IV класса), местами чрезвычайная (V класса) пожарная опасность.

Прогнозируется:

8 апреля: Малооблачно. Без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 5-10°C, днем 20-25°C; по городу ночью 8-10°C, днем 22-24°C.

9-10 апреля: Малооблачная погода. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12°C, днем 21-26°C.

Пожалуйста, будьте осторожны с огнем, не сжигайте мусор и сухостой!

Напомним, ранее мы писали, что сегодня в Днепре масштабное отключение света (АДРЕСА).

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