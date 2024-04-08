Жителей Днепра и области предупреждают о чрезвычайной опасности: продлится с 8 по 10 апреля

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии предупреждают: в период с 8 по 10 апреля на территории Днепропетровской области ожидается высокая (IV класса), местами чрезвычайная (V класса) пожарная опасность.
Прогнозируется:
8 апреля: Малооблачно. Без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 5-10°C, днем 20-25°C; по городу ночью 8-10°C, днем 22-24°C.
9-10 апреля: Малооблачная погода. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12°C, днем 21-26°C.
Пожалуйста, будьте осторожны с огнем, не сжигайте мусор и сухостой!
Напомним, ранее мы писали, что сегодня в Днепре масштабное отключение света (АДРЕСА).
Читайте также:
Автор:
Раньше по Днепру можно было увидеть несколько небольших зданий с…
В этом году весна непривычно теплая. На этой неделе синоптики…
В суде офицер признал свою вину и искренне раскаялся.
Это касается жителей частного сектора!
Раньше по Днепру можно было увидеть несколько небольших зданий с вывеской «Горсправка». Это были своего рода сервисные центры по предоставлению информации для жителей города. Данные в них узнать можно было самые разные.
В этом году весна непривычно теплая. На этой неделе синоптики прогнозируют до +26 градусов тепла. С каждым днем на улице все больше зелени, а деревья расцветают все сильнее. В Днепре есть несколько мест, где собрано большое количество сакур и магнолий.…
В суде офицер признал свою вину и искренне раскаялся.
Это касается жителей частного сектора!
Частный дом имеет много преимуществ по сравнению с квартирой. Тут нет шумных соседей за стеной, никто рано утром не разбудит дрелью, также при покупке такой дом выгоднее, чем квартира аналогичного метража – дома стоят дешевле. Но вместе с тем, за…
В Днепре вандалы воруют плитку с детской площадки.
Северная Америка, США, Канада и несколько европейских стран смогут увидеть полное солнечное затмение 8 апреля 2024 года.
Важна любая информация!
Нетрезвая водитель "заехала" в супермаркет.
В Никополе на Днепропетровщине во время утреннего обстрела пострадали люди.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!