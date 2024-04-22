Жителей Днепра и области предупреждают о чрезвычайной опасности: продлится 22-23 апреля

Кроме того, по прогнозу синоптиков, 22 апреля по Днепропетровской области днем повсеместно ожидается небольшой кратковременный дождь, местами возможна гроза.

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