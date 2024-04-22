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  • Жителей Днепра и области предупреждают о чрезвычайной опасности: продлится 22-23 апреля

Жителей Днепра и области предупреждают о чрезвычайной опасности: продлится 22-23 апреля

Сегодня 10:00
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Будьте осторожны!

Новости Днепра про Жителей Днепра и области предупреждают о чрезвычайной опасности: продлится 22-23 апреля

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии объявили предупреждение о метеорологических явлениях: 22-23 апреля в южной половине Днепропетровской области сохранится чрезвычайная (V класса) пожарная опасность.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Новости Днепра про Жителей Днепра и области предупреждают о чрезвычайной опасности: продлится 22-23 апреля

Кроме того, по прогнозу синоптиков, 22 апреля по Днепропетровской области днем повсеместно ожидается небольшой кратковременный дождь, местами возможна гроза.

Новости Днепра про Жителей Днепра и области предупреждают о чрезвычайной опасности: продлится 22-23 апреля

Отметим, температура воздуха в Днепре сегодня днем составит +16°…+18°С. Ветер — 7-12 м/с.

Напомним, ранее мы писали, что в Новокодакском районе Днепра молния убила 45-летнего мужчину.

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Новости Днепра про Жителей Днепра и области предупреждают о чрезвычайной опасности: продлится 22-23 апреляУкраїнська Новости Днепра про Жителей Днепра и области предупреждают о чрезвычайной опасности: продлится 22-23 апреляРусский

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