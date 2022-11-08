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Жителей Днепра призывают не заниматься любовью в уличных туалетах

Сегодня 12:36
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В общественных туалетах в Днепре ломаются пеленальные столики. Причина оказалась неожиданной.

Новости Днепра про Жителей Днепра призывают не заниматься любовью в уличных туалетах

Заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко рассказал, что в последнее время в уличных общественных туалетах начали ломаться пеленальные столики. Если к вандализму и пропаже ершиков и туалетной бумаги уже привыкли, то этот факт насторожил. Проведя расследование, коммунальщики обнаружили, что причина была в «актах дружбы организмами».

Я верю в то, что подавляющее большинство сотрудников ЖКХ города Днепра не являются вуаристами. Однако часто сотрудники, которые проводят работы в технологическом помещении, сообщают, что, находясь там, неоднократно слышали крики. Для своевременного спасения жизни, учитывая устав предприятия и звуки, которые, по их мнению, могут нести характер преступления, сотрудники были вынуждены экстренно выключать основное помещение туалета. В результате 100% экстренных открытий на них неоднократно были визуально зафиксированы «акты дружбы организмами» наших горожан на пеленальных столиках. Уважаемые жители. Если вы твердо решили провести акт совокупления в объекте коммунальной собственности, то убедительно просим Вас бережно относиться к городскому имуществу. P.S. Единственное, что все еще сохраняет мне веру в человечество, — это то, что туалетная бумага и ерши воруют гораздо чаще, чем бесплатные пеленки для детей в туалетах”, – рассказал Михаил Лысенко на своей странице в фейсбуке.

Жители Днепра призывают улучшать демографию не в коммунальных туалетах, а если уж очень нужно, то делать это осторожно.

Новости Днепра про Жителей Днепра призывают не заниматься любовью в уличных туалетах

Новости Днепра про Жителей Днепра призывают не заниматься любовью в уличных туалетах

Той самий столик для пеленання.

Новости Днепра про Жителей Днепра призывают не заниматься любовью в уличных туалетах

Новости Днепра про Жителей Днепра призывают не заниматься любовью в уличных туалетах

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