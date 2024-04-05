Жителей Днепра приглашают присоединиться к разрисовыванию каменных «баб»: детали

С началом российской полномасштабной агрессии «бабы» надели «броники». Сначала это были мешки из песка по периметру статуй, позже для них сделали кевларовые конструкции — все для того, чтобы защитить ценные статуи на случай вражеских атак.
Об этом сообщили на странице Днепропетровского национального исторического музея им. Яворницкого в ФБ.
Мы вспоминаем те февральские дни 2022 года, когда в снежную погоду десятки неравнодушных людей пришли спасать наследие. С 2022 г. наши «бабы» стали символом украинского Сопротивления. Сейчас многие горожане с горечью говорят о том, что хотели бы видеть наших красавцев и красавиц, вместо этого видят кевларовые «ульи». Мы предлагаем изменить эту ситуацию и превратить нашу площадку возле музея на арт-пространство! — говорится в сообщении.
Поэтому, если есть время и вдохновение, свое видение каменной пластики, прошлого народов эпохи бронзы, скифов и половцев, готовы продемонстрировать широкой общественности свое творчество — вы можете присоединиться к разрисовыванию «баб»!
Время создания картины, стиль и технику выбираете вы! Есть идеи — пишите в личные сообщения, — отметили в музее.
Приобщиться может каждый!
Напомним, ранее мы писали, что с фронта в Днепр эвакуировали каменную половецкую бабу (ФОТО).
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