Жителей Днепра просят ознакомиться с графиками отключений света: зачем они

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В прошлом году осенью-зимой россияне атаковали энергетические объекты Украины – поэтому люди вынуждены были сидеть без света часами. Если в этом году оккупанты снова будут атаковать энергоинфраструктуру, отключения света могут повториться.

На случай таких аварийных ситуаций опубликовали новые графики отключений света.

Об этом сообщили в Центральной энергетической компании.

Это стандартная ежегодная процедура, которая существовала всегда, но в связи с массированными ракетными ударами по энергетической инфраструктуре в прошлом году, к сожалению, впервые возникла необходимость применения графиков почасовых отключений (ГПО). Отмечаем, что в ближайшее время НЭК «Укрэнерго» даже не планирует введение ГПО в действие, но все будет зависеть от состояния Объединенной энергетической системы Украины. ГПО применяют только в том случае, когда в энергосистеме возникает дефицит мощности и необходима разгрузка сетей во избежание аварийных ситуаций, — говорится в сообщении ЦЭК.

Абоненты ЦЭК могут ознакомиться с новыми графиками отключений.

Отмечается, что максимальное время отключения электроэнергии составляет около 4-х часов. Также указанные сроки могут варьироваться в пределах 30-40 минут.

Кроме того, во время осенне-зимнего сезона энергетики призывают ограничить использование приборов в пиковые часы с 08:00 до 11:00 и с 19:00 до 23:00.

Напомним, ранее мы писали, что в ДТЭК рассказали, будут ли отключения света зимой.

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