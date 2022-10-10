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Жителей Днепра просят экономить электроэнергию: какие приборы следует выключить

Сегодня 17:23
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Украинцы просят сократить потребление электроэнергии.

Новости Днепра про Жителей Днепра просят экономить электроэнергию: какие приборы следует выключить

В Днепр ОВА граждан также просят ограничить потребление электроэнергии. Это поможет пережить критическую нагрузку на энергосистему вечером.

«Выключить все без чего можем обойтись. Что излишне или не обязательно. Также прошу проработать ограничение движения электротранспорта – где возможно. Чтоб пройти сейчас период наибольшего напряжения на энергосистему. Прошу всех руководителей общин, особенно городов, принять необходимые меры и дать соответствующие команды по общинам. Данный вопрос согласован с Офисом Президента и на контроле ОВА», — говорится в обращении.

Наиболее энерговитразатные приборы, от которых стоит временно выключить:

  • электрообогреватели;
  • бойлеры;
  • электроплита;
  • микроволновка;
  • стиральная машина;
  • электрический духовой шкаф;
  • электрочайник;
  • кофеварка;
  • утюг;
  • посудомоечная машина;
  • кондиционер;
  • зарядные устройства;
  • пылесос;
  • компьютер;
  • телевизор.

Кроме того, в Днепре сократили количество трамваев и троллейбусов, что экономит электроэнергию. Предпринимателей также просят выключить лишний свет.

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