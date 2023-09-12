Жителей Днепра предупреждают о чрезвычайной опасности: продлится несколько дней

Будьте осторожны!

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии предупреждают об опасном метеоявлении: в период с 12 по 14 сентября на территории Днепропетровской области сохранится чрезвычайная (V класса) пожарная опасность.

Прогнозируется:

12 сентября: Облачно. Без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 8-13°С, днем 20-25°С; по городу Днепр ночью 11-13°С, днем 22-24°С.

13 сентября: облачная погода. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 10-15°С, днем 21-26°С.

14 сентября: переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°С, днем 20-25°С.

В этот период будьте максимально осторожны с огнем, не сжигайте мусор и сухостой!

Напомним, ранее мы писали, что синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на этой неделе: стоит ли доставать пуховики.

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