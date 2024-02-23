Жителей 18 квартир отселят из дома в Днепре, который поврежден из-за атаки дрона

Часть квартир придется отселить.

Об этом в своем телеграм-канале написал мэр Днепра Борис Филатов.

Специалисты осмотрели дом, в который ночью 23 февраля попал ударный дрон. В уцелевшей части многоэтажки удастся вернуть коммуникации, а вот жителей подъезда, где разрушены 8 и 9 этажи — отселят. Речь идет о 18 квартирах. Людям компенсируют временную аренду.

Есть надежда, что дом удастся восстановить, он ведь кирпичный, а не панельный, поэтому отстроить его легче.

Уважаемые жители пострадавшего дома на Бажова, 26. По заключению технического отчета специалистов 18 квартир придется отселить. Город компенсирует владельцам временную аренду жилья – как мы делали для людей из 118-го дома на Победе. Сейчас (со сдержанным оптимизмом) можем сказать, что, поскольку этот дом кирпичный, а не панельный, то есть хорошие шансы относительно быстро отстроить разбитые секции и вернуть людям квартиры. Скорее всего, даже с минимальным ремонтом, – написал Филатов.

В уцелевшей части состояние коммуникаций позволяет «закольцевать» воду, отопление, электричество и газ, поэтому жильцы тех домов смогут остаться у себя.

Напомним, из-под завалов разбитого дроном дома в Днепре извлекли тело мужчины. Еще одну женщину, которая, вероятно, была дома в момент удара, ищут.

Фото: Суспільне

Читайте также:

Українська Русский

Автор: