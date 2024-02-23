Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Жителей 18 квартир отселят из дома в Днепре, который поврежден из-за атаки дрона

Жителей 18 квартир отселят из дома в Днепре, который поврежден из-за атаки дрона

Сегодня 16:48
просмотров

Часть квартир придется отселить.

Новости Днепра про Жителей 18 квартир отселят из дома в Днепре, который поврежден из-за атаки дрона

Об этом в своем телеграм-канале написал мэр Днепра Борис Филатов.

Специалисты осмотрели дом, в который ночью 23 февраля попал ударный дрон. В уцелевшей части многоэтажки удастся вернуть коммуникации, а вот жителей подъезда, где разрушены 8 и 9 этажи — отселят. Речь идет о 18 квартирах. Людям компенсируют временную аренду.

Есть надежда, что дом удастся восстановить, он ведь кирпичный, а не панельный, поэтому отстроить его легче.

Уважаемые жители пострадавшего дома на Бажова, 26. По заключению технического отчета специалистов 18 квартир придется отселить. Город компенсирует владельцам временную аренду жилья – как мы делали для людей из 118-го дома на Победе. Сейчас (со сдержанным оптимизмом) можем сказать, что, поскольку этот дом кирпичный, а не панельный, то есть хорошие шансы относительно быстро отстроить разбитые секции и вернуть людям квартиры. Скорее всего, даже с минимальным ремонтом, – написал Филатов.

В уцелевшей части состояние коммуникаций позволяет «закольцевать» воду, отопление, электричество и газ, поэтому жильцы тех домов смогут остаться у себя.

Напомним, из-под завалов разбитого дроном дома в Днепре извлекли тело мужчины. Еще одну женщину, которая, вероятно, была дома в момент удара, ищут.

Фото: Суспільне

Читайте также:

Новости Днепра про Жителей 18 квартир отселят из дома в Днепре, который поврежден из-за атаки дронаУкраїнська Новости Днепра про Жителей 18 квартир отселят из дома в Днепре, который поврежден из-за атаки дронаРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

На сколько повысят выплаты пенсионерам в Днепре в марте: назван процент индексации 2024
Новости Днепра
Сегодня 17:39
На сколько повысят выплаты пенсионерам в Днепре в марте: назван процент индексации 2024

Уже со следующей пятницы пенсионеры Днепра смогут получить проиндексированную пенсию.…

Тяжело дышит из-за травмированного носа: в Днепре спасают котика, которого люди выбросили из машины
Новости Днепра
Сегодня 17:24
Тяжело дышит из-за травмированного носа: в Днепре спасают котика, которого люди выбросили из машины

Нужна помощь.

Горы хлама видны с улицы через окно: в Днепре заметили квартиру набитую мусором (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 16:09
Горы хлама видны с улицы через окно: в Днепре заметили квартиру набитую мусором (ФОТО)

В Днепре на проспекте Героев заметили квартиру, которая доверху забита…

730 дней: главные события второго года полномасштабной войны (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 15:28
730 дней: главные события второго года полномасштабной войны (ФОТО)

Вот уже два года как Украина противостоит рф в полномасштабной…

Последние новости

На сколько повысят выплаты пенсионерам в Днепре в марте: назван процент индексации 2024
На сколько повысят выплаты пенсионерам в Днепре в марте: назван процент индексации 2024

Уже со следующей пятницы пенсионеры Днепра смогут получить проиндексированную пенсию. Но только те, кто вышел на заслуженный отдых и не работает. Те же, кто получает пенсию и продолжает трудиться должны подождать еще месяц – до апреля. Тогда в стране проведут…

Сегодня 17:39
1
просмотров
Тяжело дышит из-за травмированного носа: в Днепре спасают котика, которого люди выбросили из машины
Тяжело дышит из-за травмированного носа: в Днепре спасают котика, которого люди выбросили из машины

Нужна помощь.

Сегодня 17:24
1
просмотров
Из-под завалов поврежденного дроном дома в Днепре достали тело мужчины
Из-под завалов поврежденного дроном дома в Днепре достали тело мужчины

Поиски женщины продолжаются!

Сегодня 16:31
6
просмотров
Первые минуты после удара по дому в АНД районе Днепра: патрульные показали видео
Первые минуты после удара по дому в АНД районе Днепра: патрульные показали видео

Патрульные одни из первых прибыли на место "прилета".

Сегодня 16:19
5
просмотров
Горы хлама видны с улицы через окно: в Днепре заметили квартиру набитую мусором (ФОТО)
Горы хлама видны с улицы через окно: в Днепре заметили квартиру набитую мусором (ФОТО)

В Днепре на проспекте Героев заметили квартиру, которая доверху забита мусором.

Сегодня 16:09
3
просмотров
730 дней: главные события второго года полномасштабной войны (ФОТО)
730 дней: главные события второго года полномасштабной войны (ФОТО)

Вот уже два года как Украина противостоит рф в полномасштабной войне. За второй год борьбы было много разных событий – на фронте и в тылу, которые заставляли украинцев радоваться и плакать.  

Сегодня 15:28
3
просмотров
Полиция Днепра разыскивает 59-летнюю женщину: скрывается, чтобы избежать наказания
Полиция Днепра разыскивает 59-летнюю женщину: скрывается, чтобы избежать наказания

Присмотритесь внимательно к фото!

Сегодня 15:20
6
просмотров
В Днепропетровской области отец-военный пожаловался соцслужбам на то, что мать его ребенка не лечит дочь
В Днепропетровской области отец-военный пожаловался соцслужбам на то, что мать его ребенка не лечит дочь

В Кривом Роге отец пожаловался на маму своего ребенка, потому что та не лечила их общую дочь.

Сегодня 15:05
2
просмотров
Стипендия гарантирована: жителей Днепра приглашают на бесплатное обучение в школе водителей электротранспорта
Стипендия гарантирована: жителей Днепра приглашают на бесплатное обучение в школе водителей электротранспорта

К кандидатам всего 2 требования!

Сегодня 14:30
3
просмотров
«Призрачный гонщик»: в Днепре посреди пустыря нашли сожженный байк
«Призрачный гонщик»: в Днепре посреди пустыря нашли сожженный байк

В Самарском районе Днепра посреди пустыря заметили сожженный байк.

Сегодня 14:14
3
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх