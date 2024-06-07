Житель Новомосковска попал в больницу, потому что сам себе уколол антибиотик

Самолечение вредно для вашего здоровья.

В Новомосковске 39-летний мужчина получил тяжелую анафилактическую реакцию после того, как сам себе уколол антибиотик. Об опасности самолечения и проведения медицинских манипуляций без разрешения врача рассказала медик Новомосковской станции экстренной медицинской помощи Татьяна Есич.

Бригаде «скорой» пришлось буквально спасать 39-летнего жителя Новомосковска, который сам назначил и внутримышечно ввел себе антибиотик цефтриаксон с лидокаином, — отметила Татьяна.

Житель Новомосковска самостоятельно уколол антибиотик, но через 6 минут почувствовал себя плохо. Он изрядно испугал свою жену, которая позвонила «скорой» и умоляла спасти своего мужа.

Когда фельдшеры приехали по вызову, пациент был в тяжелом состоянии с нарушением сознания.

Оказана экстренная медицинская помощь, после которой поздравительные функции улучшились и мужчина с диагнозом «Анафилактическая реакция» был госпитализирован в отделение АИТ КНП «Новомосковская ЦГБ», — прокомментировала Татьяна.

Медики еще раз напоминают о том, что самолечение может оказаться вредным для вашего здоровья.

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