Житель Кривого Рога застрелил дворняжку: как наказали живодера

В Днепропетровской области мужчина застрелил собаку.

В Кривом Роге местный суд осудил мужчину, пристрелившего дворняжку. Об этом говорится в приговоре Терновского суда, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

Мужчина вышел на балкон и увидел возле одного из домов бездомного пса. После этого он взял ружье, перезарядил его и дважды выстрелил в собаку. К сожалению, животное от полученных травм скончалось на месте.

После этого он выбежал на улицы, где находились соседи, которые начали кричать на мужчину. Не реагируя на людей, криворожец взял тело собаки и отнес его на свалку.

В суде он признал свою вину, поэтому его освободили от отбывания наказания при условии, что в течение одного года он не совершит нового преступления.

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