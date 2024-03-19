Житель Кривого Рога, убив жену, ударил себя ножом в живот, чтобы запутать полицию

17 марта около 20:30 в полицию поступило сообщение об обнаружении тела женщины с телесными повреждениями в одной из квартир на территории Саксаганского района города, сообщили в Нацполиции.
Оказалось, что во время семейной ссоры мужчина схватил нож и ударил свою жену. От полученных ранений она скончалась на месте. Чтобы запутать стражей порядка и отвести от себя подозрения, 41-летний криворожец ударил себя ножом в живот.
С телесными повреждениями мужчину госпитализировали в больницу. С места преступления полицейские изъяли орудие преступления – кухонный нож.
18 марта следователи под процессуальным руководством Криворожской центральной окружной прокуратуры сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения
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