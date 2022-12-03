Житель Кривого Рога пытался пробраться в «Пункт несокрушимости» через окно

Как рассказали в патрульной полиции, в Кривом Роге мужчина пытался проникнуть в «Пункт несокрушимости» через окно.
В патрульную полицию позвонили местные жители и рассказали, что незнакомец пытается попасть в помещение одного из Пунктов несокрушимости, ведет себя неадекватно и бьет окна.
Прибыв по вызову, патрульные не увидели там указанного мужчину. Инспекторы проверили территорию вокруг здания и нашли подходящего по описанию горожанина. 27-летний злоумышленник признался, что повредил стекло, чтобы зайти внутрь.
Патрульные задержали хулигана и передали следователям.
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