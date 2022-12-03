Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Житель Кривого Рога пытался пробраться в «Пункт несокрушимости» через окно

Сегодня 13:40
просмотров

В Кривом Роге задержали горожанина, выбившего окна в местном пункте несокрушимости.

Новости Днепра про Житель Кривого Рога пытался пробраться в

Как рассказали в патрульной полиции, в Кривом Роге мужчина пытался проникнуть в «Пункт несокрушимости» через окно.

В патрульную полицию позвонили местные жители и рассказали, что незнакомец пытается попасть в помещение одного из Пунктов несокрушимости, ведет себя неадекватно и бьет окна.

Прибыв по вызову, патрульные не увидели там указанного мужчину. Инспекторы проверили территорию вокруг здания и нашли подходящего по описанию горожанина. 27-летний злоумышленник признался, что повредил стекло, чтобы зайти внутрь.

Патрульные задержали хулигана и передали следователям.

Читайте также:

Новости Днепра про Житель Кривого Рога пытался пробраться в Українська Новости Днепра про Житель Кривого Рога пытался пробраться в Русский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Танкист 93-й холодноярской бригады получил «Золотой крест»
    Новости Днепра
    Вчера 17:30
    Танкист 93-й холодноярской бригады получил «Золотой крест»

    Танкист 93-й бригады "Холодный Яр" Сергей, позывной "НШ", получил награду…

    В Днепропетровской области СБУ посетила пенсионеров, которые хвалили РФ
    Новости Днепра
    Вчера 13:39
    В Днепропетровской области СБУ посетила пенсионеров, которые хвалили РФ

    Сотрудники СБУ разоблачили очередных фанатов русского мира.

    Олигарх из Днепра больше не миллиардер: потерял больше миллиарда долларов
    Новости Днепра
    Вчера 13:00
    Олигарх из Днепра больше не миллиардер: потерял больше миллиарда долларов

    Олигарх из Днепра Игорь Коломойский больше не миллиардер.

    В Днепре местный житель ограбил электроподстанцию
    Новости Днепра
    Вчера 12:38
    В Днепре местный житель ограбил электроподстанцию

    Мужчину задержали.

    Последние новости

    В Днепре показали, как выглядит обновленное уличное укрытие на остановке (ФОТО)
    В Днепре показали, как выглядит обновленное уличное укрытие на остановке (ФОТО)

    В Днепре на стенах уличных укрытий появился стрит-арт.

    Сегодня 13:00
    просмотров
    Похоже на веревку: в океане возле Австралии обнаружили 45-метровое желеобразное подводное существо
    Похоже на веревку: в океане возле Австралии обнаружили 45-метровое желеобразное подводное существо

    Существо похоже на нескольких медуз, слившихся воедино.

    Сегодня 12:05
    просмотров
    Столб дыма видно за несколько километров: в центре Днепра начался масштабный пожар (ФОТО, ВИДЕО)
    Столб дыма видно за несколько километров: в центре Днепра начался масштабный пожар (ФОТО, ВИДЕО)

    В центре Днепра пожар.

    Сегодня 11:23
    просмотров
    В Днепре во время масштабного пожара погибла пожилая женщина
    В Днепре во время масштабного пожара погибла пожилая женщина

    В Днепре во время пожара погибла пожилая женщина.

    Сегодня 10:53
    просмотров
    Вышла из дома тапочках: в Днепре разыскивают без вести пропавшую женщину
    Вышла из дома тапочках: в Днепре разыскивают без вести пропавшую женщину

    В Днепре полиция разыскивает пропавшую женщину.

    Сегодня 10:19
    просмотров
    Будет сносить с ног: в Днепре предупредили об опасном метеоявлении
    Будет сносить с ног: в Днепре предупредили об опасном метеоявлении

    В Днепре 3 декабря будет штормовой ветер.

    Сегодня 09:41
    просмотров
    В Днепре вспыхнуло складское помещение (ФОТО, ВИДЕО)
    В Днепре вспыхнуло складское помещение (ФОТО, ВИДЕО)

    На Победе горело складское помещение.

    Сегодня 09:08
    0
    просмотров
    Войска РФ 9 раз ударили по Никополю и району: что известно о последствиях
    Войска РФ 9 раз ударили по Никополю и району: что известно о последствиях

    Россияне снова не давали спать жителям Никопольского района.

    Сегодня 09:03
    просмотров
    Какие графики отключения света будут действовать в Днепре и области
    Какие графики отключения света будут действовать в Днепре и области

    В ДТЭК рассказали, как сегодня будут выключать свет у днепрян.

    Сегодня 08:21
    просмотров
    В Днепре весь день будет облачно, без осадков: погода на 3 декабря
    В Днепре весь день будет облачно, без осадков: погода на 3 декабря

    Одевайтесь теплее, друзья!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх