Житель Кривого Рога помогал уклонистам сбежать за границу, выдавая их за волонтеров

Как рассказали в областной прокуратуре, житель Кривого Рога помогал незаконно выезжать из Украины уклонистам.
За 6000 долларов США он пообещал внести военнообязанного в информационную базу данных «Путь», что дает возможность беспрепятственного выезда за границу в условиях военного времени в качестве волонтера.
Мужчину задержали, когда тот получал первую часть вознаграждения – 3500 долларов США. В настоящее время решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения – содержания под стражей.
Принимаются меры по установлению других соучастников преступления, а жителю Кривого Рога объявили о подозрении.
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