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  • Житель Кривого Рога помогал уклонистам сбежать за границу, выдавая их за волонтеров

Житель Кривого Рога помогал уклонистам сбежать за границу, выдавая их за волонтеров

Сегодня 16:23
просмотров

В Кривом Роге поймали "делка", который помогал военнообязанным выезжать за границу.

Новости Днепра про Житель Кривого Рога помогал уклонистам сбежать за границу, выдавая их за волонтеров

Как рассказали в областной прокуратуре, житель Кривого Рога помогал незаконно выезжать из Украины уклонистам.

За 6000 долларов США он пообещал внести военнообязанного в информационную базу данных «Путь», что дает возможность беспрепятственного выезда за границу в условиях военного времени в качестве волонтера.

Мужчину задержали, когда тот получал первую часть вознаграждения – 3500 долларов США. В настоящее время решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения – содержания под стражей.

Принимаются меры по установлению других соучастников преступления, а жителю Кривого Рога объявили о подозрении.

Новости Днепра про Житель Кривого Рога помогал уклонистам сбежать за границу, выдавая их за волонтеров

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Новости Днепра про Житель Кривого Рога помогал уклонистам сбежать за границу, выдавая их за волонтеровУкраїнська Новости Днепра про Житель Кривого Рога помогал уклонистам сбежать за границу, выдавая их за волонтеровРусский

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