Житель Кривого Рога оформил 20 кредитов на без вести пропавших военных

Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной прокуратуры.
По данным следствия, житель Кривого Рога решил подзаработать на военнослужащих. Мужчина нашел личные данные бойцов ВСУ, которые сейчас считаются пропавшими без вести. К примеру, мошенник изготовил дубликат сим-карты с номером, принадлежавшим одной из жертв, а затем оформил на военного кредит в банке.
Вырученные деньги он перевел на свои счета, после чего снимал их через банковские терминалы и тратил на собственные нужды.
Известно, что мошенник использовал данные еще 20 пропавших военных. Всего он присвоил более 2 миллионов гривен. Мужчину разоблачили правоохранители. Во время обысков в квартире подозреваемого они обнаружили технику, мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты и деньги.
Мужчину задержали, сейчас решается вопрос о его аресте. Правоохранители продолжают искать потерпевших, а также лиц, помогавших подозреваемому.
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