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Житель Кривого Рога чуть не умер из-за упавшего на него дерева: подробности

Сегодня 09:00
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В Кривом Роге спасатели помогли мужчине, на которого упало тяжелое дерево прямо во дворе его дома.

Новости Днепра про Житель Кривого Рога чуть не умер из-за упавшего на него дерева: подробности

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Днепропетровской области. 

Инцидент случился вчера, 19 марта, на улице Курганской Саксаганского района Кривого Рога. На местного жителя во дворе его дома внезапно упало дерево, из-за чего он получил травму и оказался обездвиженным. Ему на помощь вызвали спасателей. 

Сотрудники Службы спасения бензопилой распилили корни дерева и освободили мужчину 1972 года рождения. 

Пострадавшего передали медикам для госпитализации. Предварительный диагноз – ушиб правой нижней конечности. 

Новости Днепра про Житель Кривого Рога чуть не умер из-за упавшего на него дерева: подробности

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Новости Днепра про Житель Кривого Рога чуть не умер из-за упавшего на него дерева: подробностиУкраїнська Новости Днепра про Житель Кривого Рога чуть не умер из-за упавшего на него дерева: подробностиРусский

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