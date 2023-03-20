Житель Кривого Рога чуть не умер из-за упавшего на него дерева: подробности

В Кривом Роге спасатели помогли мужчине, на которого упало тяжелое дерево прямо во дворе его дома.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Инцидент случился вчера, 19 марта, на улице Курганской Саксаганского района Кривого Рога. На местного жителя во дворе его дома внезапно упало дерево, из-за чего он получил травму и оказался обездвиженным. Ему на помощь вызвали спасателей.

Сотрудники Службы спасения бензопилой распилили корни дерева и освободили мужчину 1972 года рождения.

Пострадавшего передали медикам для госпитализации. Предварительный диагноз – ушиб правой нижней конечности.

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