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Житель Днепропетровщины в спасательном жилете поздно ночью пытался переплыть Тису

Сегодня 09:22
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Группа мужчин в спасательных жилетах пытались попасть в Румынию.

Новости Днепра про Житель Днепропетровщины в спасательном жилете поздно ночью пытался переплыть Тису

Отчаянного жителя Днепропетровщины вместе с пятью закарпатцами поймали пограничники в ночь на 5 августа.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.

Около 02:00 в ночь на 5 августа, в 200 метрах от границы с Румынией, группу военнообязанных, которые собирались плыть через Тису, остановил пограничный патруль. Однако мужчины сдаваться не захотели и, чтобы избежать наказания, пытались сбежать. Военнослужащие произвели предупредительные выстрелы, что сразу остановило беглецов.

Известно, что группу переправляли за 3,5 тысячи долларов, некоторые из мужчин уже успел заплатить за «услугу».

Горе-покорители реки, которая с начала полномасштабного вторжения уже унесла жизни по меньшей мере четырех десятков мужчин, сознательно согласились на предложение дельцов пересечь границу именно таким образом, — написали в публикации Госпогранслужбы.

В отношении задержанных составили протоколы об административных правонарушениях, предусмотренные ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины» и ст.185-10 «Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы».

Дела направлены в суд.

Лица, причастные к организации незаконной переправы, устанавливаются.

Напомним, ранее мы писали, что житель Днепропетровщины наткнулся на замаскированных пограничников, когда хотел переплыть Тису.

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