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Житель Днепропетровщины в составе преступной группы во главе с уроженцем рф наживался на военных ВСУ

Сегодня 11:08
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Национальная полиция Украины разоблачила преступную группу, участники которой наживались на военнослужащих, их семьях и волонтерах.

Новости Днепра про Житель Днепропетровщины в составе преступной группы во главе с уроженцем рф наживался на военных ВСУ

Уроженец россии организовал преступную группу для реализации мошеннической схемы по наживе на военных ВСУ.

Об этом рассказали в пресс-службе ГУНП Украины.

Организованная группа действовала с 2023 года. Ее участники наживались на военнослужащих, их семьях, а также волонтерах под предлогом продажи несуществующих автомобилей и дронов для ВСУ.

Установлено, что в состав группы входили лица от 17 до 46 лет. С начала полномасштабного вторжения они проживали на территории Одесской области. Затем переехали в Молдову, где и начали свою преступную деятельность.

Перед началом «работы» сообщниками были налажены поставки на территорию Молдовы сим-карт украинских мобильных операторов, созданы фейковые объявления на популярных маркетплейсах и рекламная кампания для дальнейшего продвижения своих «услуг».

Схема заключалась в размещении объявлений в Интернете о продаже автомобилей и дронов для ВСУ по «привлекательным» ценам. С покупателями договаривались о предоплате за приобретение дронов или пригон машины из-за границы.

По данным Нацполиции, злоумышленники требовали от потерпевших документальную подтвержденность о принадлежности к рядам ВСУ или волонтерской деятельности. После получения средств «продавцы» не сторонились насмешек и высказываний лозунгов в поддержку страны-агрессора. Впоследствии удаляли переписку и блокировали «клиентов».

Полицейские в рамках международного сотрудничества провели 23 обыска на территории Республики Молдова и 13 в Одесской и Днепропетровской областях по адресам проживания и в транспортных средствах фигурантов, — говорится в публикации Нацполиции.

Во время обысков было изъято:

  • денежные средства в сумме 250 тысяч гривен и 61 тысяч долларов;
  • 20 автомобилей премиум-класса;
  • около 5 кг золотых изделий;
  • мобильные телефоны;
  • более 80 карт банков Молдовы, Украины и россии;
  • оружие;
  • черновые записи;
  • компьютерной техники.

Предварительно общая сумма ущерба превышает 46 миллионов гривен.

Восьмерых фигурантов задержали на территории Молдовы. Им и их сообщнику объявили о подозрении в совершении уголовного правонарушения по части 6 статьи 190 Уголовного Кодекса Республики Молдовы.

В настоящее время подозреваемые находятся под стражей.

Украинские правоохранители расследуют уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество), ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного Кодекса Украины. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Расследование продолжается.

Напомним, вчера мы писали, что житель Днепра более полугода сливал данные о местонахождении заправок для ВСУ и расположении ТЦК.

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