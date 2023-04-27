Житель Днепропетровщины торговал ворованными стройматериалами

В Марганце полицейские задержали вора из гаражного кооператива.

42-летний местный житель угнал из гаража строительные материалы и продал их. Об этом сообщают в Национальной полиции Украины в Днепропетровской области.

Правоохранители установили, что преступление произошло 23 марта в городе Марганец. У злоумышленника был ключ, которым открыл навесной замок и вынес из гаража 7 рулонов рубероида длиной 15 метров каждый и продал их.

Похищенное имущество полицейские изъяли и вернули потерпевшему.

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