Житель Днепропетровщины пытался вместе с сообщниками сбежать из Украины

В настоящее время правоохранители устанавливают возможную причастность задержанных закарпатцев к незаконному перемещению остальных трех задержанных через госграницу. Также оперативники отряда устанавливают организаторов незаконного пересечения границы.

Двое закарпатцев, один житель Херсонщины, один с Днепропетровщины и еще один мужчина с Николаевщины надеялись в темное время суток обойти пограничные наряды, – говорится в сообщении.

Это произошло сегодня утром, 8 декабря. Мужчин остановили после поступившей информации от офицеров оперативно-розыскного отдела.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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