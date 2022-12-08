Житель Днепропетровщины пытался вместе с сообщниками сбежать из Украины

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.
Это произошло сегодня утром, 8 декабря. Мужчин остановили после поступившей информации от офицеров оперативно-розыскного отдела.
Двое закарпатцев, один житель Херсонщины, один с Днепропетровщины и еще один мужчина с Николаевщины надеялись в темное время суток обойти пограничные наряды, – говорится в сообщении.
В настоящее время правоохранители устанавливают возможную причастность задержанных закарпатцев к незаконному перемещению остальных трех задержанных через госграницу. Также оперативники отряда устанавливают организаторов незаконного пересечения границы.
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