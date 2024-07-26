Житель Днепропетровщины пытался попасть в Молдову за 500 евро взятки

В Винницкой области житель Днепропетровщины предложил неправомерное денежное вознаграждение пограничникам Могилев-Подольского отряда за беспрепятственное пересечение границы.
Об этом сообщили в пресс-службе Могилев-Подольского пограничного отряда.
В ходе мероприятий пограничного контроля установлено, что у гражданина Украины отсутствуют документы на право пересечения границы, — отметили в сообщении.
Однако это не входило в планы 44-летнего мужчины. Впоследствии он захотел решить вопрос о пропуске и предложил пограничникам взятку в размере 500 евро.
Государственная пограничная служба Украины имеет нулевую толерантность к коррупции.
Представители ВВВБ Госпогранслужбы проинформировали Национальную полицию по факту предложения неправомерной выгоды должностному лицу.
Взяточнику сообщили о подозрении в совершении правонарушения предусмотренного частью 3 статьи 369 Уголовного Кодекса Украины (предложение, обещание, предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).
Напомним, ранее мы писали, что 14-летний подросток вел к Тисе жителя Днепропетровщины, который хотел бежать из Украины.
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