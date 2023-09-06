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Житель Днепропетровщины пытался пешком сбежать в Молдову

Сегодня 08:30
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В Одесской области на днях пограничники задержали четырех мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу с Молдовой.

Новости Днепра про Житель Днепропетровщины пытался пешком сбежать в Молдову

Правонарушители оказались жителями Днепропетровской, Закарпатской и Житомирской областей.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы.

Отмечается, что маршрут своего путешествия мужчины нашли, используя закрытый Telegram-канал. С помощью такси они добрались до села Петропавловка в Одесской области, а затем отправились пешком к границе с Молдовой. На этом этапе их обнаружили и задержали пограничники.

Новости Днепра про Житель Днепропетровщины пытался пешком сбежать в Молдову

Как выяснилось, все мужчины по возрасту подлежат мобилизации и прибегли к противоправным намерениям из-за ограничений в выезде. В настоящее время они привлечены к административной ответственности по ст.204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины». Их дальнейшую судьбу будет решать суд.

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